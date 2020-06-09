Apple разработала технологию группового селфи «на карантине»

Apple получила технологию, позволяющую снимать групповые селфи, но при этом не собираться перед камерой вместе, нарушая социальную дистанцию в условиях.

Технология, на которую корпорация получила патент, получила название «синтетические групповые селфи», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Protocol. Ее смысл заключается в том, что люди, которые живут далеко друг от друга, смогут получить общую фотографию, как будто они действительно встретились вживую.

Как следует из патента, новая технология будет работать по принципу FaceTime, когда один человек сможет пригласить нескольких своих знакомых стать участником селфи. От каждого пользователя требуется сделать селфи, а затем смартфон самостоятельно расположит все снимки таким образом, как будто их герои находятся в одном месте.

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Общее селфи можно будет «собрать» как из фотографий, так и из видеофрагментов, а также live-стримов. При этом пользователи смогут вносить изменения в конечный результат, если он им не понравится.

Пока неизвестно, на каких устройствах Apple будет доступна такая функция, но, скорее всего, нововведение коснется iPhone и iPad. Есть и вероятность того, что этот патент останется лежать на полке, так и не получив реальное воплощение.