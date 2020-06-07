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Эксперт объяснил, надо ли ставить антивирус на смартфон

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пользователи должны озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений прежде всего стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанной Google. В отличие от iOS, эта система гораздо более подвержена хакерским атакам, сказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Это открытая операционная система. Ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple. Корпорация из США постепенно теряет долю рынка смартфонов, и все больше устройств в мире работает на Android. Это дает больше возможностей для деятельности хакеров и мошенников и, соответственно, больше работы у разработчиков антивирусов», — приводит агентство «Прайм» слова Кричевского.

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Несмотря на то что сама компания Google выпускает свой антивирус и в браузере Google Chrome есть встроенная защита, причем как для смартфонов, так и для других устройств, здесь однозначно будет не лишним озаботиться вопросом установки дополнительной антивирусной программы.

«Если говорить о бесплатных программах, то наибольшей популярностью пользуется Avast и большинство отзывов о ней позитивные. Среди платных систем стоит обратить внимание на Eset NOD и Kaspersky. Причем вторая из указанных выпускает пакеты для компьютеров-ноутбуков и смартфонов, которые обходятся несколько дешевле, чем при покупке по отдельности», — посоветовал эксперт.



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