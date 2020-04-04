Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором

Некоторые до сих пор скидывают фильм с компьютера на флешку, чтобы затем посмотреть его на телевизоре. Однако есть более удобный способ просматривать свою коллекцию без лишних телодвижений и даже проводов — для этого нужно настроить домашний медиасервер.

Стандарт DLNA

Самый простой способ организовать домашний медиасервер — воспользоваться стандартом DLNA, который поддерживают все крупнейшие производители электроники. Практически все современные гаджеты используют этот стандарт. По DLNA без проводов могут соединяться телевизоры, смартфоны, игровые приставки, планшеты, компьютеры, сетевые хранилища.

DLNA дает возможность всем совместимым устройствам передавать и принимать для воспроизведения фотографии, видео, а также аудио файлы. Можно организовать как проводную, так и беспроводную сеть. Некоторые устройства даже способны соединяться автоматически, если разрешить это в настройках.

Чтобы организовать домашний медиасервер, достаточно двух устройств, одно из которых выступит источником контента, а второе — его проигрывателем. Рассмотрим самый популярный вариант — у нас дома есть компьютер, на жестких дисках которого хранится коллекция фильмов. При этом смотреть все это богатство хочется на телевизоре, валясь на диване.

Если телевизор не старше 13 лет, организовать домашний медиасервер довольно просто. Правда, есть нюанс — устройства от компании Apple исторически не поддерживают стандарт DLNA, поэтому в этом случае придется воспользоваться фирменным решением от «яблочной компании» под названием AirPlay.

Как настроить медиасервер

Сначала объединяем наши устройства в одну сеть через Wi-Fi-роутер — подключаем компьютер и телевизор к домашней сети. Также можно подключить компьютер к интернету через Ethernet-кабель, а с телевизором соединить HDMI-кабелем, но это менее распространенный и удобный вариант. Далее нужно установить программу для медиасервера на источник контента — в нашем случае это компьютер.

#Планшет Что можно сделать из старого планшета

Работает данный софт одинаково — он позволяет определить контент, который станет доступен для просмотра на телевизоре, планшете или смартфоне, подключенном домашнем медиасервере. Технически это выглядит, как отдельные папки, которые после запуска программы становятся доступны в домашней сети.

Подходящих программ множество, в теории можно даже использовать встроенный в операционную систему Windows проигрыватель Windows Media Player, который поддерживает стандарт DLNA после 11 версии. Для этого достаточно активировать галку «Разрешить удаленное управление проигрывателем».

Некоторые крупные производители телевизоров вроде LG и Samsung имеют собственные программы для DLNA. Для желающих поэкспериментировать есть малоизвестный, но вполне рабочий софт: MediaTomb, Rygel, Serviio, TwonkyServer, Kodi, Universal Media Player, AllShare. Однако наиболее популярными по отзывам пользователей являются программы Home Media Server и Plex.

Примеры софта для медиасервера

Home Media Server — бесплатная программа для Windows с устаревшим интерфейсом, но очень широкими возможностями. В состав программы включены различные транскодеры аудио и видео, позволяющие преобразовать любые файлы в формат, поддерживаемый устройством воспроизведения. Дистрибутив можно скачать здесь.

Программа также может перенаправить потоки цифрового телевидения с компьютера на другие устройства в Сети, поддерживает внешние и внутренние субтитры. В настройках программы есть пункт, который позволяет запускать домашний медиасервер как службу Windows, после чего доступ к нему будет обеспечен по умолчанию после старта операционной системы.

Plex — программа с более современным интерфейсом. После установки софта можно управлять домашним медиасервером прямо из браузера и настраивать свою коллекцию. При желании доступ к серверу открывается из внешней Сети, тогда можно будет смотреть фильмы удаленно — например, на даче.

Всю информацию о фильмах Plex загружает автоматически из интернета, импорт достаточно корректный. Программа бесплатна для использования, однако для дополнительных функций придется купить подписку. После этого станет возможно приглашать для просмотра друзей, появится поддержка собственного облачного сервиса. Программу можно скачать здесь.

Подведем итог. Если контент в доме потребляется с разных устройств, имеет смысл организовать общий медиасервер, который объединит всю домашнюю коллекцию в единую структуру папок, а при необходимости «на лету» перекодирует файлы в подходящий формат. В результате телевизор или планшет «увидит» файлы на компьютере без проводов.