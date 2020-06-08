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Задержаны атаковавшие инкассаторов в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем в конце мая в Красноярске, задержаны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске», — цитирует «Интерфакс» Волк.

Трое человек 30 мая напали на машину инкассаторов возле отделения Сбербанка и отобрали сумку, где было, по неподтвержденной информации, 2,3 миллиона рублей. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция предполагает до десяти лет лишения свободы.

Полиция публиковала фотороботы нападавших, данные об их машине и маршруте передвижения, а также предлагала налетчикам сдаться.

Розыск подозреваемых продолжался больше недели. Сбербанк объявил вознаграждение за информацию о нападавших в 1 миллион рублей.

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Максимка это ты вреден и не нужен а газопровод нужен Европе и его достроят назло всем деревянный ты наш.

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Nik3316

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