НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыта стоимость самого мощного беспилотника России

Источник:
«Известия»
66 0
Фото: © кадр из видео

Стоимость серийных образцов новейшего ударного дрона С-70 «Охотник» должна составить около 1 миллиарда рублей. Пока же компания «Сухой» застраховала прототип на 1,5 миллиарда, говорится конкурсной документации на страхование.

Стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» составит около 1 миллиарда рублей за один аппарат, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. Сейчас прототипы стоят дороже, но при массовом выпуске они подешевеют.

Эксперты считают, что после запуска массового производства цену удастся снизить на 40–50 % по сравнению с опытными экземплярами. И в мире, и в России стоимость больших дронов постепенно подтягивается к расценкам на пилотируемые аппараты.

#Техника
«Фехтовальщик» Су-24: легенда боевой авиации

Накануне компания «Сухой» объявила тендер на страхование единственного на сегодня летного прототипа «Охотника». Согласно конкурсной документации страховая стоимость самого аппарата составит чуть менее 1,3 миллиарда рублей. Наземный пункт управления застрахуют еще на 145 миллионов рублей.

Точные характеристики «Охотника» держатся в секрете. По известным данным полностью заправленный и вооруженный беспилотник будет весить около 20онн т, как истребитель МиГ-29 и не уступит ему по размерам.

Такие габариты позволяют БЛА нести до трех тонн вооружения во внутренних отсеках и выполнять все задачи пилотируемой ударной авиации. Он сможет использовать всё те же модели ракет и бомб, что и новейший истребитель Су-57.

Аппарат оснащен одной из модификаций реактивного двигателя АЛ-41Ф. Другие его варианты устанавливают на новейшие российские самолеты — Су-35 и малозаметный Су-57. Использование схемы «летающее крыло», современных композиционных и радиопоглощающих материалов сделает и сам беспилотник почти невидимым для радаров противника, что позволит ему преодолевать современные системы ПВО.

Еще по теме
Трамп пожелал ядерного пакта с Россией
Бомбардировщик B-1B посчитали проблемой для российского флота
Путин утвердил условие запуска ядерных ракет
Трамп заявил о появление у США «величайших вооружений»
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК
КАРТИНА ДНЯ
•
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
•
Россияне стали закупать алкоголь в больших бутылках
•
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
•
Раскрыта стоимость самого мощного беспилотника России
Подробности
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Тувы излечился от коронавируса
Сибирь 04.06.2020 14:28
Львята родились в зоопарке Барнаула
Сибирь 04.06.2020 14:25
Торговые центры открыли в Бурятии
Сибирь 04.06.2020 13:41
Стала известна площадь загрязнения дизельным топливом в Норильске
Сибирь 04.06.2020 11:34
Самое популярное
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
3328
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3247
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
2994
PUBG станет бесплатной для пользователей Steam
2920
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
•
Россияне стали закупать алкоголь в больших бутылках
•
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
•
Раскрыта стоимость самого мощного беспилотника России
Подробности
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

Uynachalnica

Цитатаэто сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. - такие кадры, как этот - наше все!

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...

kygear

Но отсутствует Главное..Это развитие.есть только стабилизация "косяков"то есть стабильность переходящая...