Раскрыта стоимость самого мощного беспилотника России

Стоимость серийных образцов новейшего ударного дрона С-70 «Охотник» должна составить около 1 миллиарда рублей. Пока же компания «Сухой» застраховала прототип на 1,5 миллиарда, говорится конкурсной документации на страхование.

Стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» составит около 1 миллиарда рублей за один аппарат, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. Сейчас прототипы стоят дороже, но при массовом выпуске они подешевеют.

Эксперты считают, что после запуска массового производства цену удастся снизить на 40–50 % по сравнению с опытными экземплярами. И в мире, и в России стоимость больших дронов постепенно подтягивается к расценкам на пилотируемые аппараты.

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Накануне компания «Сухой» объявила тендер на страхование единственного на сегодня летного прототипа «Охотника». Согласно конкурсной документации страховая стоимость самого аппарата составит чуть менее 1,3 миллиарда рублей. Наземный пункт управления застрахуют еще на 145 миллионов рублей.

Точные характеристики «Охотника» держатся в секрете. По известным данным полностью заправленный и вооруженный беспилотник будет весить около 20онн т, как истребитель МиГ-29 и не уступит ему по размерам.

Такие габариты позволяют БЛА нести до трех тонн вооружения во внутренних отсеках и выполнять все задачи пилотируемой ударной авиации. Он сможет использовать всё те же модели ракет и бомб, что и новейший истребитель Су-57.

Аппарат оснащен одной из модификаций реактивного двигателя АЛ-41Ф. Другие его варианты устанавливают на новейшие российские самолеты — Су-35 и малозаметный Су-57. Использование схемы «летающее крыло», современных композиционных и радиопоглощающих материалов сделает и сам беспилотник почти невидимым для радаров противника, что позволит ему преодолевать современные системы ПВО.