Российские войска получили партию БМП‑3 с усиленной защитой

«Курганмашзавод» поставил в войска БМП-3 с усовершенствованной защитой и оснащенные маскировочными комплексами «Накидка», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Специалисты предприятия проанализировали опыт специальной военной операции и усовершенствовали БМП-3. Новая партия "троек" получила штатные комплекты дополнительной защиты, комплекты защиты верхней полусферы, а также комплекты средств снижения заметности — "накидки"», — рассказали ТАСС в Ростехе.

Дополнительные комплекты защиты помогают от атак «в борт» и в верхнюю полусферу — например кумулятивными боеприпасами, сбрасываемыми с дронов. «Накидки», снижающие заметность БМП для тепловизоров, сделаны из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, пояснили в госкорпорации.

«Эти решения значительно повысили боевую живучесть техники», — отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.