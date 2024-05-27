СМИ узнали о дефиците взрывчатых веществ в Евросоюзе

Евросоюз испытывает дефицит взрывчатых веществ, что мешает ему нарастить производство снарядов для военной поддержки Украины, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

«Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет. <…> Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ», — говорится в статье.

Европейские производители взрывчатых веществ не уверены, что смогут нарастить производство, и опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в Евросоюзе Украина не сможет получить нужное количество снарядов, сказали источники.

ЕС весной 2023-го пообещал Украине, отчаянно нуждающейся в боеприпасах, передать ей в течение года 1 миллион артиллерийских снарядов. Но этот план был сорван. Украинская армия получила из Европы только порядка 500 тысяч снарядов.

Окончание «холодной войны» привело к резкому падению спроса на оружие и вынудило многих европейских производителей взрывчатых веществ свернуть свою деятельность, слиться или просто закрыть свои предприятия, отмечает The Economist.