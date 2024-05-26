Newsweek объяснил, чем российский Су‑57 лучше американского F‑16

Истребитель Су-57 превосходит F-16, который Запад обещал поставить Украине, пишет военный обозреватель Newsweek Хесус Меса. Характеристики малозаметности российского самолета представляют серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредил он.

«Украина с нетерпением ждет первых поставок истребителей F-16 из западных стран-союзниц. Эти самолеты очень нужны Киеву: он надеется с их помощью лишить Россию превосходства в воздухе», — отмечает Меса.

По его словам, Украина надеется, что F-16 уравняют шансы ВСУ и российской армии, которая с самого начала боевых действий применяет новейшие пятого поколения истребители Су-57. Но российский самолет обладает рядом преимуществ перед самолетами четвертого поколения, к которым относится F-16, констатирует обозреватель.

Российский истребитель пятого поколения может похвастать передовыми характеристиками малозаметности, двигателями с управляемым вектором тяги и разнообразным вооружением. Су-57 может синхронно работать с наземными РЛС, что дает ему возможность первого пуска.

Американские истребители придут на смену советским МиГ-29, Су-24 и Су-25, которых у Украины становится все меньше. Но F-16 — очень дороги в обслуживании и это доставит украинцам не меньше проблем, чем собственно эксплуатация техники.

«Чтобы F-16 был эффективен, украинцам понадобится создать и содержать дорогостоящую инфраструктуру поддержки и тылового обеспечения <…>. Это не позволит привести к немедленным изменениям в обстановке на поле боя», — сказал аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.