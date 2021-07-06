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«Бешеный огурец»: история самого странного советского самолета

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Палубный штурмовик Як-38 взлетает с борта тяжелого авианесущего крейсера «Новороссийск»
Палубный штурмовик Як-38 взлетает с борта тяжелого авианесущего крейсера «Новороссийск»
Фото: Vladimir Rodionov / Владимир Родионов / CC BY-SA 3.0
Самый необычный самолет в истории отечественной боевой авиации Як-38 приняли на вооружение СССР 45 лет назад — в июле 1976 года. Он не отличался выдающимися боевыми и характеристиками, за что и получил пренебрежительные прозвища «голубь мира» и «бешеный огурец». Но это был по-настоящему революционный самолет, первая советская серийная машина вертикального взлета и посадки.

В марте 1976 года вышел курьез. Летчик-испытатель Владилен Хомяков во время вертикального взлета был неожиданно катапультирован из Як-38. Сработала автоматическая система спасения. Хомяков благополучно приземлился и стал с интересом наблюдать за своим самолетом.

Машина, оставшись без управления, аккуратно висела в воздухе в режиме стабилизации. Через некоторое время, когда топливо стало заканчиваться и мощность двигателей падать, самолет аккуратно сел в поле. Так проходили испытания первого советского серийного самолета вертикального взлета и посадки.

Взлететь с пятачка

Опыт Второй мировой войны показал, что самое слабое место боевой авиации — аэродромы. В 1950-е годы появилась идея научить самолеты взлетать с пятачка. Началась активная работа по проектированию самолетов вертикального взлета и посадки.

Больше всего в создании «вертикалок» продвинулись Великобритания и Советский Союз. Только эти две страны тогда сумели довести свои самолеты до стадии серийного производства. Британские конструкторы разработали удачный Harrier, советские — не совсем удачный Як-38.

Британский Harrier садится на палубу авианосца Illustrious
Британский Harrier садится на палубу авианосца Illustrious
Фото: © U.S. DefenseImagery / Public domain

Harrier был принят на вооружение в 1969 году. Ему повезло с силовой установкой. Компания Rolls-Royce разработала для него двигатель Pegasus. Он обеспечивал тягу в режиме нормального полета и подъемную силу во время вертикального взлета и посадки. В воздух самолет поднимали четыре поворотных сопла.

На подобной схеме настаивал главный конструктор Александр Яковлев, чьему КБ поручили разработку отечественной «вертикалки». Он считал, что нужно опираться на удачный опыт британцев с их однодвигательным Harrier. Но ради экономии времени Минавиапром СССР выбрал другой путь. Как показало время, это было ошибочное решение.

Рождение палубной авиации

Советские конструкторы решили поставить на самолет один маршевый и два отдельных подъемных двигателя. В течение нескольких лет эта схема доводилась на опытном Як-36, совершившем первый полет в 1966 году.

В 1967 году вышло постановление Совмина о создании самолета под обозначением Як-36М. К 1970 году была построена первая машина. Она оказалась совсем непохожа на своею предшественницу, и поэтому впоследствии получила новый индекс — Як-38.

Як-38 и Як-38У на борту тяжелого авианесущего крейсера «Киев»
Як-38 и Як-38У на борту тяжелого авианесущего крейсера «Киев»
Фото: © Defenseimagery / Public domain

В ноябре 1972 года самолет совершил первую вертикальную посадку на борт крейсера «Москва». Командующий Морской авиацией маршал Иван Борзов дал указание командиру крейсера записать в вахтенный журнал: «18 ноября — день рождения палубной авиации».

В июле в 1976 году тяжелый авианесущий крейсер «Киев» взял на борт группу из шести Як-38 и вышел в Средиземное море. У острова Крит состоялись первые за пределами страны полеты советских «вертикалок». Эти учения вызвали ажиотаж на Западе. «У Союза появились авианосцы», — писали тогда иностранные СМИ.

«Беззубый» штурмовик

В ходе эксплуатации самолета выявились недостатки выбранной схемы. Два подъемных двигателя работали только при взлете или посадке. При нормальном полете они становились мертвым грузом. В силу этого полезная нагрузка у машины была, мягко говоря, небольшой.

Як-38 мог нести только неуправляемое вооружение — подвесные контейнеры с малокалиберными пушками, легкие ракеты и бомбы. В отличие от Harrier он не имел бортовой РЛС и поэтому не мог вести нормальный воздушный бой. Из-за небольшого запаса топлива у самолета был крайне ограниченный радиус действия.

Як-38 имел крайне ограниченную боевую нагрузку
Як-38 имел крайне ограниченную боевую нагрузку
Фото: © Wolodymir Nelowkin / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На гордое звание истребителя советская «вертикалка» претендовать не могла. Она попала в категорию легких штурмовиков. Летчики же за сомнительную боевую ценность прозвали самолет «голубем мира». 

По совокупности качеств Як-38 уступал не только британскому аналогу, но даже вертолету Ка-29. У последнего было более мощное и разнообразное вооружение, а также больший радиус действия. И даже большая скорость штурмовика не давала ему особых преимуществ перед винтокрылым собратом.

«Бешеный огурец»

Самолет был сложным и ненадежным. Использование двух отдельных подъемных двигателей с поворотными соплами приводило к риску потери стабильности при любых случайных отклонениях направления тяги. При вертикальном взлете, посадке или висении машина могла неожиданно рухнуть на землю и при этом пилот даже не успевал среагировать.

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Чтобы избежать гибели летчиков в подобных ситуациях, специально для Як-38 разработали уникальную систему автоматического катапультирования. Она в случае опасной ситуации в мгновения принудительно выбрасывала летчика из кабины.

Советская «вертикалка» ставила рекорды по аварийности, но система автоматического катапультирования спасала жизни пилотов. Был случай, когда она выбросила двух летчиков из-под воды. У учебного Як-38 с авианесущего крейсера «Минск» отказали двигатели, он упал в море и начал быстро тонуть. Система сработала моментально, и экипаж успешно сел на парашютах прямо на палубу корабля.

Большой сложностью стал психологический барьер у летного состава: далеко не все могли привыкнуть, что машина может летать и как самолет, и как вертолет. За сложность в управлении летчики дали Як-38 еще одно прозвище — «бешеный огурец».

И все же легенда

«Конечно, как вид оружия он оказался малоэффективен, требовал больших затрат времени и ресурсов на обучение летчиков», — пишет летчик-испытатель, Герой России Александр Раевский, отдавший годы на освоение этого самолета.

Но, по его словам, благодаря Як-38 была создана отечественная школа палубной авиации. На машине отработали технику пилотирования, базирования на кораблях и боевого применения таких самолетов.

«Благодаря осмыслению этого опыта советская морская авиация начала следующий этап развития в верном направлении: были спроектированы более совершенные авианесущие корабли с вооружением из истребителей МиГ-29К, Су-27К, сверхзвуковых "вертикалок" Як-141», — подчеркивает Раевский.

Истребитель вертикального взлета и посадки Як-141
Истребитель вертикального взлета и посадки Як-141
Фото: © Wal Nelowkin / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Як-141 был уже настоящим истребителем. Он имел сверхзвуковую скорость и мощное вооружение. Но ему не повезло со временем рождения. Он появился в период развала СССР и стал последним отечественным самолетом вертикального взлета и посадки.

Говорят, что американцы при разработке своей новейшей «вертикалки» F-35B кое-что позаимствовали из конструкции Як-141 — потомка Як-38.

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