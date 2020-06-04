Обнаружена машина напавших на инкассаторов в Красноярске

Полицейские обнаружили автомобиль, на котором передвигались напавшие на инкассаторов в Красноярске, это черная «шестерка», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Вооруженное нападение на инкассаторов было совершено утром 30 мая у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения. По данным СМИ, грабители могли украсть более 2,3 миллиона рублей.

Полиция нашла машину, на которой скрылись напавшие, это ВАЗ-2106 черного цвета с госномером Е099РО35. Но данное транспортное средство могло передвигаться с номерным знаком Х599ЕХ24.

Теперь полицейские просят тех, кто ранее видел этот автомобиль во дворах, на парковках или утром в субботу на улицах Щорса, Новая, Кутузова, Маяковского, Щербакова, Добролюбова, сообщать об этом в полицию.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой), санкция которой предполагает до десяти лет лишения свободы.

Сбербанк объявил о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке злоумышленников.