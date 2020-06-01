НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Семьи с детьми получат дополнительные выплаты, «социальные» деньги защитят от ареста, прекратится банковский роуминг. Эти и ряд других изменений, касающихся финансовой поддержки от государства, начинают действовать с июня 2020 года.

Выплаты на детей

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет (при условии достижения шестнадцатилетия до 1 июля) получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

На оформление этой социальной выплаты есть несколько месяцев — подать заявление на портале Госуслуг можно до 1 октября 2020 года. И что важно: выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, соцвыплат и других мер социальной поддержки, обращает внимание Пенсионный фонд России.

#Деньги
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция

Кроме того, предусмотрены выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля 2020 года. Такие же выплаты полагаются тем, у кого первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет вырастет в два раза — до 6725 рублей Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Соцвыплаты защитят от ареста

При этом с 1 июня все социальные выплаты, которые предназначаются для поддержки граждан России в трудной ситуации, будут защищены от ареста судебными приставами, говорится в Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

По закону, такие выплаты и сейчас нельзя изымать у должников. Но это все же случалось, поскольку приставы не могли выделить соцвыплаты в общем потоке поступлений на счета граждан.

Но с 1 июня все выплаты социального характера будут обозначены в банковской системе. Теперь, кто перечисляет гражданам деньги, на которые не может быть обращено взыскание долга, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код такого вида дохода, пишет РГ со ссылкой на юристов.

Конец банковскому роумингу

С 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым не будет взиматься комиссия, говорится в Федеральном законе «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"».

Нововведение призвано обеспечить свободное перемещение денежных средств на российском финансовом рынке. Также новые правила должны будет способствовать популяризации безналичных платежей.

Сейчас, чтобы отправить деньги в другой регион внутри одного банка, человек должен заплатить кредитной организации комиссионные. Они составляет обычно 1-1,5% от переводимой суммы.

Пособия по безработице пересчитают

С 1 июня Центры занятости населения станут самостоятельно собирать сведения о гражданах, подавших заявление на постановку на учет в качестве безработного онлайн. Речь идет о сведениях о прописке, действительности паспорта и детях.

Например, данные о наличии детей у того, кто встает на учет и просит пособие, служба занятости запросит в Едином госреестре записей актов гражданского состояния.

#Деньги
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты

За сведениями о регистрации гражданина обратятся в Министерство внутренних дел РФ. Все необходимые данные об индивидуальном предпринимателе, его налоговой истории будут проверять с помощью Федеральной налоговой службы.

Ведомства, куда направляют запросы, должны ответить на них в течение пяти рабочих дней. Все это будет проходить в онлайн пространстве.

Если информация из ЗАГС и МВД будет противоречить информации, указанной гражданином в анкете, центры занятости будут перерасчитывать назначенные пособия по новым данным.

Хорошее вино станет доступней

В России станет проще купить хорошее вино. С 26 июня начнет действовать закон, который защитит россиян от некачественного алкоголя. Речь идет о поправках в ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

Будет установлен контроль процессов производства «от лозы до бутылки». В документе прописано, что такое контрафактная, недоброкачественная и фальсифицированная продукция.

#Продукты
Паспорт для бутылки: как прочитать винную этикетку

Законом установлены требования к маркировке продукции и правилам розничной продажи. На этикетке обязательно должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая, цитирует РГ документ.

Появится специальный термин — «вино России». Такая надпись на бутылке будет означать, что вино на 100% произведено из российского винограда. Если в напитке крепостью не более 22 градусов содержатся еще и другие ингредиенты, то это уже винный напиток. На этикетке будет стоять надпись: «Не является вином». И для него отведут отдельные полки в магазинах. 

Тема: Правила жизни
Вольерная охота: в чем суть новшества?
Как законно потратить материнский капитал в 2020 году?
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
Выходные января: когда выходим на работу
смотреть все
Жизнь #Законы #Деньги #Продукты
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
•
Домохозяйкам предложили платить МРОТ
•
Первый частный космический корабль успешно пристыковался к МКС
•
Трамп заявил о появление у США «величайших вооружений»
Подробности
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Со мной все плохо: главное отличие менталитета россиян
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Тувы отчитал создателей фейков о COVID-19
Сибирь 01.06.2020 11:30
Владельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение
Сибирь 01.06.2020 11:16
Красные волки в Новосибирском зоопарке нашли опекунов
Сибирь 01.06.2020 10:53
Суперрекорд по заболевшим COVID-19 установили в Приангарье
Сибирь 01.06.2020 10:47
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
5604
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
5065
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5051
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4131
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
•
Домохозяйкам предложили платить МРОТ
•
Первый частный космический корабль успешно пристыковался к МКС
•
Трамп заявил о появление у США «величайших вооружений»
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Со мной все плохо: главное отличие менталитета россиян
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alhazred

Маск отличный бизнесмен и хороший инженер. Не считаю этот запуск чем то из ряда вон, но это большой прогресс...

xumepa312

Ещё один пациент с паранойей которому всюду мерещатся украинцы! Пройдемте в палату обещаю среди врачей...

xumepa312

Зачем мне лечиться? Мне в отличии от тебя не мерещатся всюду украинцы!

Woodnox

в момент выхода в открытый космос кой-кто из роскосмоса подавился от злости...4 млрд долляров потеряли...

Nik3316

это насколько же Америка отсталая была, что нам достаточно только пыль смахивать с "разработок многодесятилетней...