Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются

Семьи с детьми получат дополнительные выплаты, «социальные» деньги защитят от ареста, прекратится банковский роуминг. Эти и ряд других изменений, касающихся финансовой поддержки от государства, начинают действовать с июня 2020 года.

Выплаты на детей

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет (при условии достижения шестнадцатилетия до 1 июля) получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

На оформление этой социальной выплаты есть несколько месяцев — подать заявление на портале Госуслуг можно до 1 октября 2020 года. И что важно: выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, соцвыплат и других мер социальной поддержки, обращает внимание Пенсионный фонд России.

#Деньги Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция

Кроме того, предусмотрены выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля 2020 года. Такие же выплаты полагаются тем, у кого первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет вырастет в два раза — до 6725 рублей Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Соцвыплаты защитят от ареста

При этом с 1 июня все социальные выплаты, которые предназначаются для поддержки граждан России в трудной ситуации, будут защищены от ареста судебными приставами, говорится в Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

По закону, такие выплаты и сейчас нельзя изымать у должников. Но это все же случалось, поскольку приставы не могли выделить соцвыплаты в общем потоке поступлений на счета граждан.

Но с 1 июня все выплаты социального характера будут обозначены в банковской системе. Теперь, кто перечисляет гражданам деньги, на которые не может быть обращено взыскание долга, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код такого вида дохода, пишет РГ со ссылкой на юристов.

Конец банковскому роумингу

С 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым не будет взиматься комиссия, говорится в Федеральном законе «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"».

Нововведение призвано обеспечить свободное перемещение денежных средств на российском финансовом рынке. Также новые правила должны будет способствовать популяризации безналичных платежей.

Сейчас, чтобы отправить деньги в другой регион внутри одного банка, человек должен заплатить кредитной организации комиссионные. Они составляет обычно 1-1,5% от переводимой суммы.

Пособия по безработице пересчитают

С 1 июня Центры занятости населения станут самостоятельно собирать сведения о гражданах, подавших заявление на постановку на учет в качестве безработного онлайн. Речь идет о сведениях о прописке, действительности паспорта и детях.

Например, данные о наличии детей у того, кто встает на учет и просит пособие, служба занятости запросит в Едином госреестре записей актов гражданского состояния.

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За сведениями о регистрации гражданина обратятся в Министерство внутренних дел РФ. Все необходимые данные об индивидуальном предпринимателе, его налоговой истории будут проверять с помощью Федеральной налоговой службы.

Ведомства, куда направляют запросы, должны ответить на них в течение пяти рабочих дней. Все это будет проходить в онлайн пространстве.

Если информация из ЗАГС и МВД будет противоречить информации, указанной гражданином в анкете, центры занятости будут перерасчитывать назначенные пособия по новым данным.

Хорошее вино станет доступней

В России станет проще купить хорошее вино. С 26 июня начнет действовать закон, который защитит россиян от некачественного алкоголя. Речь идет о поправках в ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

Будет установлен контроль процессов производства «от лозы до бутылки». В документе прописано, что такое контрафактная, недоброкачественная и фальсифицированная продукция.

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Законом установлены требования к маркировке продукции и правилам розничной продажи. На этикетке обязательно должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая, цитирует РГ документ.

Появится специальный термин — «вино России». Такая надпись на бутылке будет означать, что вино на 100% произведено из российского винограда. Если в напитке крепостью не более 22 градусов содержатся еще и другие ингредиенты, то это уже винный напиток. На этикетке будет стоять надпись: «Не является вином». И для него отведут отдельные полки в магазинах.