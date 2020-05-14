Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к россиянам и анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. Россиянам с детьми от трех до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка — независимо от дохода. Как оформить пособие в условиях самоизоляции?

Кто получит 10 тысяч на ребенка

Единственное условие получения пособия — наличие детей от трех до 15 лет включительно. Выплата полагается всем семьям с детьми, рожденным в период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Если ребенку исполнилось 16 лет, для получения денег нужно, чтобы он отпраздновал день рождения до 1 июля 2020 года.

Деньги смогут получить граждане Российской Федерации, которые проживают на территории РФ. Дети также должны иметь российское гражданство. Обратиться за единовременной выплатой можно до 1 октября. Деньги начнут перечислять с 1 июня.

Как оформить выплату пособия

В условиях самоизоляции оформить выплату можно дистанционно. Для этого на портале госуслуг открылся специальный раздел: https://posobie16.gosuslugi.ru. На него можно перейти с главной страницы портала, выбрав графу «Пособие на детей от 3 до 16 лет».

Чтобы заполнить заявление, нужно авторизоваться на портале госуслуг — услуга доступна только для подтвержденной учетной записи. На всех детей подается одно заявление, никаких документов и справок прикладывать не нужно, все данные проверяются автоматически.

Какие документы потребуются

В заявлении нужно будет указать сведения из свидетельства о рождении ребенка — потребуется номер актовой записи о рождении, дата выдачи документа, а также название органа ЗАГС, который составил запись. Серия и номер свидетельства о рождении не указываются

Также нужно будет указать номер СНИЛС ребенка. Кроме этого, потребуется вписать реквизиты банковского счета для перечисления денег. Это 20-значный номер вашего личного счета, посмотреть его можно с помощью интернет-банка.

Кому могут отказать

Решение примут в течение пяти рабочих дней со дня регистрации, после чего в личном кабинете должно появиться уведомление. Затем государство в течение еще трех рабочих дней должно перечислить деньги. Отказать в выплате могут по следующим причинам:

недостоверные сведения в заявлении;

отсутствие права на выплату в связи с несоответствием возраста ребенка;

лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка;

смерть ребенка, на которого подается заявление о ежемесячной выплате.

Выплату по закону может получить любой родитель — отец или мать, а также официальный усыновитель.

Какие проблемы возникают

Из-за наплыва желающих оформить пособие портал госуслуг работает нестабильно. Если оформить заявление не получается, можно попробовать сделать это в другое время. Обычно нагрузка на сайт намного меньше ночью.

Многие жалуются, что после заполнения всех данных отправить заявление не удается, так как система выдает сообщение «Пожалуйста, проверьте информацию о детях. Информация о СНИЛС по указанным данным отсутствует». В этом случае рекомендуется стереть данные и вручную их перезаполнить. Также можно сначала добавить детей в свою учетную запись.

Для тех, у его нет подтвержденной учетной записи на портале госуслуг или отсутствует свидетельство о рождении ребенка или его СНИЛС, остается возможность лично посетить местное отделение Пенсионного фонда России или МФЦ.