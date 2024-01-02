Однодневный ОСАГО и штрафы: что ждет автомобилистов в 2024 году

Полис ОСАГО на один день, сдача экзаменов по-новому, продление срока действия прав и штраф за превышение средней скорости, — это и еще несколько изменений ждут автомобилистов в 2024 году.

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Продление прав

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Аналогичная норма работает для тех, у кого действие прав закончилось в 2022 и 2023 годах.

Как объяснили в МВД, инициатива направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.

Но если водитель планирует садиться за руль заграницей, права нужно будет обновить в обязательном порядке, а для ряда стран — оформить международное водительское удостоверение.

Стоимость техосмотра

Техосмотр подорожал в России с 1 января — начали действовать новые предельные тарифы. Процедура для легкового автомобиля повысилась в цене на 12%.

В половине регионов тариф повышается до 1022 рублей. Самым дорогим техосмотр будет на Чукотке (4,5 тысячи рублей), в Санкт-Петербурге (1,7 тысячи рублей) и Амурской области (1,5 тысячи рублей). Дешевле всего пройти его в Ивановской и Волгоградской областях (913 рублей) и в Кузбассе (937 рублей).

Простым автомобилистам техосмотр нужен при постановке на учет автомобиля старше четырех лет.

Краткосрочное ОСАГО

С 1 марта вступает в силу закон о краткосрочных полисах ОСАГО. Он позволит приобретать полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев.

Такие договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, — собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому лицу, при поездках только на дачу или при перегоне автомобиля для продажи.

Стоимость краткосрочного полиса не сможет превышать стоимость годового. Цена полиса будет определяться с учетом уровня риск-профиля автовладельца. На нее будут влиять и другие действующие коэффициенты — стаж и возраст водителя, его коэффициент безубыточности (коэффициент бонус-малус), территориальный коэффициент, мощность автомобиля и другие.

Новое в сдаче на права

Новый регламент допуска к сдаче экзамена на водительские права вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Главные изменения:

На экзамене в ГИБДД можно будет допустить больше ошибок — количество штрафных баллов, при наборе которых выставляется оценка «не сдал», увеличивается с пяти до семи. Тех, у кого еще не закончился срок лишения прав за вождение в нетрезвом виде, перестанут допускать к сдаче экзамена в ГИБДД на другие категории. Сделать это можно будет только по истечении срока наказания. Для получения «автобусной» категории D нужно не менее года водительского стажа в категориях B (легковые автомобили) или C (грузовики). Обладатели водительских удостоверений категорий В и СЕ (грузовики с прицепом) смогут автоматически открыть и категорию BE (легковые автомобили с прицепом) при условии, что стаж управления легковым автомобилем составляет не менее одного года.

Штрафы под вопросом

Средняя скорость. Минтранс предлагает с 1 сентября ввести в ПДД понятие средней скорости и штрафовать за ее превышение.

Предполагается, что за превышение скорости на 20-40 километров в час штраф будет 500 рублей, за превышение на 40-60 километров в час — 1-1,5 тысячи рублей, на 60-80 километров в час — 2-2,5 тысячи рублей или лишение прав на 4-6 месяцев, свыше 80 километров в час — 5 тысяч рублей или лишение на полгода. Также будет нештрафуемый порог — 0-20 километров в час.

Идею поддержали Минэкономики и регионы, так как сейчас водители движутся от камеры к камере в стиле «торможение-разгон». Но неожиданно «категорически против» выступило МВД. По мнению ведомства, проект содержит положения, которые «могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей».

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Проверка ОСАГО камерами. Камеры на дорогах все-таки начнут проверять ОСАГО у участников дорожного движения — на это очень рассчитывает Российский союз автостраховщиков. В случае просроченного полиса или его отсутствия придет штраф 800 рублей.

Однако пока проверять страховку автоматически будут только у нарушителей ПДД. В дальнейшем, если система не заработает в полной мере, то нужно пересматривать систему штрафов, заявил глава РСА Евгений Уфимцев. РСА давно предлагает увеличить штраф за отсутвите страховки до 5 тысяч рублей.

Новый КоАП. Возможно, в 2024 году все-таки примут новый КоАП (его обсуждают с 2020 года) с изменением большого количества штрафов. Например, за брошенный автохлам предполагается штрафовать на 1-3 тысячи рублей. Мойка машины во дворе обойдется в 1-2 тысячи рублей. А парковка на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках будет стоить водителям от 1 до 5 тысяч рублей.