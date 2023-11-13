Кабмин поддержал «автомобильные» штрафы для электросамокатчиков

Правительство России поддержало законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов, сопоставимых с водительскими по размеру, сообщил сенатор, автор документа Артем Шейкин.

Новые транспортные средства — СИМ (средства индивидуальной мобильности) — появились в ПДД с 1 марта 2023 года. К ним отнесли электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и так далее. За нарушение правил их можно штрафовать по статье 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или другим лицом). Максимальное наказание — 1,5 тысячи рублей.

Шейкин разработал законопроект, в котором предлагает наказывать электросамокатчиков штрафами до 30 тысяч рублей за пьяное вождение, до 5 тысяч рублей — за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей — за езду вдвоем.

Кабмин счел законопроект «заслуживающим внимания» и поддержит его при условии доработки, приводит РИА Новости отзыв правительства.

«Кто и как будет отлавливать самокатчиков без номерных знаков? А велосипедистов "при подозрении", что он едет слегка навеселе? Я ни разу в жизни не видел, чтобы продували велосипедистов. Теперь будут ловить на "давайте-ка дыхнем"? Наказывать безбашенных нужно, но пока просматривается лишь очередной неработающий закон», — прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.