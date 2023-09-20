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Блогер протестировал, сколько можно выпить за рулем

Источник:
Sibnet.ru
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Бокал красного вина выветривается через два часа, а бутылка пива — через час с небольшим, к таким результатам пришел блогер Дмитрий Терновский, задавшийся вопросом, сколько можно выпить за рулем.

Блогер использовал профессиональный алкотестер. После выпитых 150 миллилитров красного вина через 30 минут показатель был ниже разрешенных 0,3 промилле (это норма при анализе крови и 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе), а через 2 часа 15 минут было 0,0, написал Терновский в телеграм-канале.

В случае с 0,5 литра пивом результат был следующий: через 15 минут показатель был ниже разрешенных 0,3 промилле, а через 1 час 15 минут было 0,0.

Терновский отметил, что в Европе, где разрешенный порог в основном 0,5 промилле, он спокойно выпивает два бокала вина за обедом или ужином и садится за руль. В России он так никогда не делает.

По его мнению, наказание для водителей должно быть разным: штраф за 0,4 промилле и лишение прав на 10 лет, конфискация автомобиля, огромный штраф и тюремный срок за 1,5-2 промилле.

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