Российский паспорт: когда и как поменять

Паспорт гражданина Российской Федерации меняют минимум дважды в жизни, и дополнительно — при смене фамилии, утрате, порче и после операций по изменению пола или внешности. Как и в какой срок нужно поменять паспорт и что будет, если этого не сделать?

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Когда меняют паспорт

Внутренний российский паспорт должен иметь каждый гражданин страны с 14 лет. Обязательная замена паспорта предусмотрена для всех дважды в жизни по возрасту в связи с естественным изменением внешности. Остальные причины для замены паспорта индивидуальны.

В каких случаях надо менять паспорт:

1) При достижении 20 и 45 лет. Даже если пришлось получить новый паспорт за месяц до дня рождения



2) При смене фамилии, имени или отчества



3) При изменении пола (после операции и получения документов ЗАГС)



4) При кардинальном изменении внешности (например, после пластической операции)



5) При утере старого паспорта или краже



6) При порче из-за износа или повреждения



7) Закончилось место для штампов (о прописке или браке)



8) Обнаружены ошибки в записях, сделанных в паспорте

При достижении 20 или 45 лет подать заявление на замену паспорта необходимо подать в течение 90 дней. В остальных случаях — в течение 30 календарных дней.

Как поменять имеющийся паспорт

Если документ не утрачен, для замены обязательно понадобится старый паспорт. В зависимости от ситуации нужны документы:

Две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см

Документы воинского учета (для проставления отметки в паспорте)

Документы, подтверждающие смену фамилии, имени или отчества — свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене имени, повторное свидетельство о рождении

Свидетельство об усыновлении

Документ, содержащий верные сведения — в случае замены из-за того, что в паспорте содержатся ошибки

Документ, подтверждающий изменение пола — копия заключения ЗАГС о внесении изменения в свидетельство о рождении

Квитанция об оплате госпошлины

Как восстановить утраченный паспорт

Если паспорт украли, нужно немедленно обратиться в полицию. Там выдадут талон-уведомление, который понадобится для восстановления документа.

Если паспорт просто потерян, сначала писать заявление в отдел полиции не нужно, но следует как можно быстрее обратиться в миграционный орган за выдачей нового паспорта, чтобы старый аннулировали.

Таким образом, при оформлении заявления на новый паспорт к стандартному заявлению и набору документов дополнительно потребуются:

Заявление об утрате (похищении) паспорта. В нем указываются ФИО гражданина, паспорт которого утрачен, подробная информация о дате и месте рождения заявителя, месте жительства (проживания), дате, месте и обстоятельствах утраты паспорта, а также известные заявителю данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) утраченного паспорта

Талон-уведомление из полиции

Куда и как подавать документы

Для замены имеющегося паспорта можно обратиться в МФЦ, подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД, либо оформить заявление онлайн на портале «Госуслуги».

При подаче заявления через «Госуслуги» понадобится прикрепить электронную копию фотографии. А затем по приглашению принести в подразделение МВД бумажные фотографии и документы для сверки.

По закону, достаточно предъявить оригиналы документов. Но по факту часто просят оставить копии. Поэтому лучше сделать копии всех документов и иметь дополнительное третье фото — на случай, если будут оформлять временное удостоверение личности.

Если паспорт украден или потерян, обращаться нужно только в отделы по вопросам миграции МВД, так как в обоих случаях потребуется писать дополнительные заявления.

Если пропущен срок замены паспорта (90 дней по возрасту и 30 дней в остальных случаях) — заявление на замену паспорта тоже примут только в миграционных органах МВД, где владельца паспорта привлекут к административной ответственности за пропуск срока.





Сколько стоит замена паспорта

За выдачу нового паспорта оплачивается госпошлина:

Паспорт гражданина РФ — 300 рублей

Паспорт гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность — 1,5 тысячи рублей

При подачи заявления на «Госуслугах» госпошлину можно оплатить сразу онлайн в разделе «Платежи» личного кабинета. Возможность оплаты появится сразу после принятия заявления к рассмотрению в МВД.

По закону, приносить квитанцию об оплате госпошлины на прием в МВД не нужно. Но для подстраховки лучше иметь ее при себе.

В случае с российском паспортом действие уплаченной госпошлины ограничено сроками замены паспорта (30 или 90 дней). Поэтому, если оплатить пошлину, но вовремя не подать заявление на замену документа, то квитанция «сгорит», и придется платить еще раз.

Штрафы за просроченный и испорченный паспорт

Если не заменить паспорт вовремя, будет штраф: 3-5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2-3 тысячи в других регионах.

Чтобы не платить штраф, надо следить за сроком замены: для замены по возрасту есть 90 дней, при утере, краже, повреждении и смене персональных данных — 30 дней.

Также есть штраф за потерю или порчу паспорта — от 100 до 300 рублей.

При приеме документов МВД составят протокол и выпишут квитанцию для оплаты штрафа. Оплатить нужно в течение 60 дней.

Срок изготовления нового паспорта

Паспорт гражданина РФ будет готов в течение пяти дней с момента приема документов территориальным подразделением МВД России.

Если заявление подается через МФЦ (центр «Мои документы»), то пять дней плюс еще три дня на транспортировку.

Если заявление подается через «Госуслуги», то паспорт изготовят через пять дней после визита в МВД для сверки документов.

Какие документы нужно менять вместе с паспортом

СНИЛС. Замена страхового номера индивидуального лицевого счета не производится — он выдается один раз на всю жизнь. Но необходимо обновить персональные данные, иначе работодатель может столкнутся с трудностями в оформлении больничных и решении других формальных вопросов.

перестает быть действительным при смене паспорта по любой причине, в том числе по возрасту. Его надо поменять в течение 30 дней

смене фамилии или имени обязательно меняют:

загранпаспорт

водительское удостоверение (в течение 10 дней)

документы на машину (в течение 14 дней)

военный билет (сообщить военкомату о смене фамилии в течение 14 дней, а поменять сам билет можно позже)

справку об инвалидности

трудовую книжку

Какие данные внесут в новый паспорт

При

Обязательные данные, которые вносят в паспорт — прописка (адрес постоянной регистрации) и воинская обязанность.

Дополнительно можно сделать отметки о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах (включая загранпаспорта). Эти записи делают органы МВД при выдаче паспорта, но по желанию. Об этом желании нужно сообщить при подаче заявления на паспорт и предоставить соответствующие документы.

Также можно сделать отметки об ИНН и группе крови. Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию и службу переливания крови.

Что нельзя доверять интернету

Зачем нужно временное удостоверение личности

Временное удостоверение личности — это документ ограниченного срока действия, заменяющий паспорт на время его оформления. Выдается бесплатно по желанию.

Его можно получить при личном посещении отдела по вопросам миграции. Понадобится одно черно-белое или цветное фото размером 3,5 на 4,5 см.

Временное удостоверение пригодится при заселении в отель, покупке авиа- и железнодорожных билетов, например, если паспорт пропал в другом городе.

По нему можно получать проценты по вкладам, отправлять переводы, трудоустраиваться. Если вторая сторона по договору не против — покупать или продавать недвижимость.

Оно уже не используется в качестве замены удостоверяющего документа при оформлении загранпаспорта, водительских прав, регистрации автомобиля.

Если паспорт меняется по возрасту, временное удостоверение личности не нужно. Старый паспорт будет действовать 90 дней.