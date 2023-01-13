Заработали электронные водительские права

Электронные водительские права стали доступны в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Автовладельцам даже не требуется доступ к Сети, чтобы предъявить необходимые документы, сообщает пресс-служба Минцифры.

«Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей», — говорится в сообщении российского ведомства.

Предъявить электронные документы просто: достаточно выбрать в приложении водительские права или СТС и нажать кнопку «Предъявить документы», после чего на экране высветится специальный QR-код.

Инспектор считает QR-код с помощью специальной программы, которая проверяет подлинность водительских прав. При этом водитель пока все равно обязан иметь при себе бумажные версии документов.

Приложение также позволяет оформить европротокол, оплатить и обжаловать штрафы и предоставляет доступ к сервису проверки транспортного средства, записи на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения.