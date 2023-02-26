Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день

Великий пост в 2023 году начнется 27 февраля и продлится по 15 апреля — все семь недель верующих ждут ограничения в еде и развлечениях. Как правильно питаться в Великий пост, что допустимо употреблять в пищу, а что запрещено, чем заменять скоромные продукты — в календаре питания на каждый день.

Верующие весь Великий пост готовятся к самому главному празднику в православии — Пасхе, Светлому Христову воскресению. Великий пост был установлен христианами в память о том, что Иисус Христос целых 40 дней постился в пустыне. Именно поэтому Великий пост держат столько дней.

Что нельзя в Великий пост

Постящиеся на семь недель (с 27 февраля до 15 апреля) должны отказаться от пищи животного происхождения — мяса млекопитающих и птиц, мясных полуфабрикатов, молочных продуктов, яиц, сдобы. Рыба считается постным продуктом, но в дни Великого поста разрешена только на Благовещение (22 марта) и Вербное воскресенье (9 апреля).

При желании можно заменить рыбу традиционными морепродуктами — креветками, устрицами, мидиями, кальмарами. В Лазареву субботу, которая в 2023 году выпадает на 8 апреля, разрешена рыбная икра. Чтобы не запутаться, лучше иметь под рукой календарь питания на каждый день Великого поста.

Что едят в Великий пост

Начало Великого поста — самое строгое. В первый день — Чистый понедельник — предписывается пить только воду и полностью воздерживаться от пищи. Далее следует придерживаться сухоядения — это особый период поста, описанный в церковном уставе, при котором пища не варится и не жарится.

В период сухоядения можно есть только хлеб, соль, фрукты, мед, орехи, овощи без термической обработки. Такое правило следует соблюдать в первую и последнюю неделю Великого поста, а также по понедельникам, средам и пятницам.

По вторникам и четвергам можно есть термически обработанную пищу — но приготовленную без масла. Например, можно сварить картофель или потушить овощи, добавив только соль.

В выходные дни разрешен прием горячей пищи, приготовленной с добавлением масла — можно пожарить овощи, грибы, вегетарианские котлеты. Также к разрешенному рациону Великого поста в выходные добавляется бокал разбавленного красного вина — для поддержания сил постящихся.

Календарь питания на каждый день Вечного поста завершает Страстная неделя — она тоже очень строгая. Первые четыре дня — сухоядение, в Страстную пятницу предписывается отказываться от еды до вечерней службы и пить только воду. В субботу разрешается съесть что-то горячее.

Кому можно не соблюдать Великий пост

Календарь Великого поста — утвержденный устав для монахов, живущих в монастырях. Мирянам разрешается выбрать посильную строгость ограничений, посоветовавшись с духовником или священником.

Нелишним будет проконсультироваться с врачом — строгий пост может нанести вред здоровью людей с хроническими заболеваниями. Кроме этого, пост не должны соблюдать беременные и кормящие женщины, а также маленькие дети.

И самое главное — во время Великого поста важно не только соблюдать ограничения в пище, но и молиться, регулярно посещать храмы, отказываться от увеселительных мероприятий. Супругам рекомендовано воздерживаться от интимной близости. Только в этом случае человек сможет очистить тело и душу и стать духовно ближе к Богу перед наступлением Пасхи.