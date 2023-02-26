НАВЕРХ
Актуальная тема
Правила жизни
Актуальная тема
Правила жизни
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день

Источник:
Sibnet.ru
290 0
Великий пост в 2023 году начнется 27 февраля и продлится по 15 апреля — все семь недель верующих ждут ограничения в еде и развлечениях. Как правильно питаться в Великий пост, что допустимо употреблять в пищу, а что запрещено, чем заменять скоромные продукты — в календаре питания на каждый день.

Верующие весь Великий пост готовятся к самому главному празднику в православии — Пасхе, Светлому Христову воскресению. Великий пост был установлен христианами в память о том, что Иисус Христос целых 40 дней постился в пустыне. Именно поэтому Великий пост держат столько дней.

Что нельзя в Великий пост

Постящиеся на семь недель (с 27 февраля до 15 апреля) должны отказаться от пищи животного происхождения — мяса млекопитающих и птиц, мясных полуфабрикатов, молочных продуктов, яиц, сдобы. Рыба считается постным продуктом, но в дни Великого поста разрешена только на Благовещение (22 марта) и Вербное воскресенье (9 апреля).

При желании можно заменить рыбу традиционными морепродуктами — креветками, устрицами, мидиями, кальмарами. В Лазареву субботу, которая в 2023 году выпадает на 8 апреля, разрешена рыбная икра. Чтобы не запутаться, лучше иметь под рукой календарь питания на каждый день Великого поста.

Что едят в Великий пост

Начало Великого поста — самое строгое. В первый день — Чистый понедельник — предписывается пить только воду и полностью воздерживаться от пищи. Далее следует придерживаться сухоядения — это особый период поста, описанный в церковном уставе, при котором пища не варится и не жарится.

В период сухоядения можно есть только хлеб, соль, фрукты, мед, орехи, овощи без термической обработки. Такое правило следует соблюдать в первую и последнюю неделю Великого поста, а также по понедельникам, средам и пятницам.

По вторникам и четвергам можно есть термически обработанную пищу — но приготовленную без масла. Например, можно сварить картофель или потушить овощи, добавив только соль.

В выходные дни разрешен прием горячей пищи, приготовленной с добавлением масла — можно пожарить овощи, грибы, вегетарианские котлеты. Также к разрешенному рациону Великого поста в выходные добавляется бокал разбавленного красного вина — для поддержания сил постящихся.

Календарь питания на каждый день Вечного поста завершает Страстная неделя — она тоже очень строгая. Первые четыре дня — сухоядение, в Страстную пятницу предписывается отказываться от еды до вечерней службы и пить только воду. В субботу разрешается съесть что-то горячее.

Кому можно не соблюдать Великий пост

Календарь Великого поста — утвержденный устав для монахов, живущих в монастырях. Мирянам разрешается выбрать посильную строгость ограничений, посоветовавшись с духовником или священником.

Нелишним будет проконсультироваться с врачом — строгий пост может нанести вред здоровью людей с хроническими заболеваниями. Кроме этого, пост не должны соблюдать беременные и кормящие женщины, а также маленькие дети.

И самое главное — во время Великого поста важно не только соблюдать ограничения в пище, но и молиться, регулярно посещать храмы, отказываться от увеселительных мероприятий. Супругам рекомендовано воздерживаться от интимной близости. Только в этом случае человек сможет очистить тело и душу и стать духовно ближе к Богу перед наступлением Пасхи.

Тема: Правила жизни
Новые выплаты и цены: что меняется с 1 января 2023 года
Депутаты единогласно запретили ЛГБТ‑пропаганду
Кто расследует дела о ДТП. СПРАВКА
В России запретят упоминать секс-меньшинства
смотреть все
Жизнь #Религия #Инфографика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Раскрыты участники шоу «Новые звезды в Африке»
Кадыров обратился к российским властям
Игра Atomic Heart возглавила мировой чарт Steam
Обсуждение (0)
Картина дня
Российские военные разгромили колонну ВСУ
Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине
Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций
Крупный производитель автозапчастей KYB покинет Россию
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Российский космический корабль отправится на Луну в июле
30
Большинство россиян высказало доверие посланию Путина
30
Медведев призвал «отодвинуть границы угроз» к Польше
27
Байден раскритиковал мирный план Китая по Украине
23
МИД предостерег НАТО и Украину от авантюрных шагов в Приднестровье