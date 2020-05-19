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Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Стоимость молока, сахара, яиц и других продуктов последние два месяца неумолимо растет. Скачок цен связывают не только с пандемией, но и падением рубля. Эксперты спрогнозировали — остановится ли удорожание и какой в этом году будет реальная инфляция.

Согласно данным Росстата, инфляция в апреле 2020 года по сравнению с мартом ускорилась до 0,8%, а по сравнению с апрелем прошлого года — до 3,1%. Но это только официальная усредненная статистика. В реальности покупатели, заходя за в магазин за обычным набором продуктов, с каждым разом оставляют на кассе все больше...

Почему все дорожает

Специалисты назвали несколько причин роста цен на продукты. Снижение курса рубля в марте на фоне обрушения нефтяных котировок привело к росту стоимости импортной продукции. Как следствие выросла стоимость упаковки и различных компонентов для производства продуктов питания в РФ — пальмовое масло, консерванты, продукция для АПК.

«Рост курса доллара вызвал цепочку удорожания на сельхозпродукцию в России – зерно, молоко, мясо, яйца, овощи. Поскольку при производстве продуктов в АПК используется иностранная техника, комплектующие, комбикорма и прочее – это все отразилось на цене конечной продукции», — прокомментировал Sibnet.ru первый вице-президент общественной организации «Опора России» Павел Сигал.

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Еще одной причиной роста цен стало увеличение внутренних издержек компаний, произошедших из-за сокращения объемов производства, а в каких-то случаях и приостановки деятельности.

«Часть затрат надо нести – аренда, налоги, части заработных плат, кредиты и другие постоянные затраты. Поэтому рост цен компенсирует часть этих затрат», — сказала старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.

И это долговременное явление, с нарастающими последствиями, пока не восстановится экономика.

Когда цены остановятся

«Центробанк поставил таргет (целевой показатель) по инфляции на текущий год в 4%. По моей оценке, годовая инфляция составит 4,5-6%. Сильнее всего инфляция разгорится осенью, когда после лета снова начнутся поставки импортных овощей и фруктов», — прогнозирует директор Центра конъектурной исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

При этом, по его словам, сама по себе инфляция не страшна, но из-за падения реальных доходов россиян на 6-8% в этом году, даже немного выросшие цены сильно ударят по кошельку.

«Стоимость продуктов точно падать не будет. Для этого нет объективных причин. Наша экономика, даже несмотря на декларированный выход на плато, де факто далеко еще никуда не вышла. Сокращение предложения товаров, банкротство, сужение конкуренции на рынках традиционно всегда сказывались плохо и на ценах, и на качестве. Это фундаментальный закон экономики», — подчеркнула Валиева.

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Сигал считает, что снижение стоимости может быть только в сезон на некоторые позиции плодоовощной продукции. По его данным, поставщики уже предупредили торговые сети о подорожании на различные продукты на 5-25%, но сети пока не повышают цены резко. Это будет происходить постепенно, так как ритейлу также сложно нести издержки долгое время.

«Население становится потихоньку неплатежеспобным. В этой ситуации невозможно повышать цены. Но почему такое происходит у нас на фоне увеличении безработицы? У нас слабая конкуренция в стране между организациями торговли...», — отметил Остапкович.

По его прогнозу, такая тенденция сохранится, как минимум, до конца года, поскольку путей выхода из кризиса пока не предвидится.

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