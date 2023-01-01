Новые выплаты и цены: что меняется с 1 января 2023 года

Множество социальных изменений традиционно ждет жителей России после Нового года. У кого-то прибавится доход, так как проиндексируют МРОТ и пенсии, а что-то неизбежно подорожает. Какие законы и нормы вступают в силу 1 января 2023 года?

Рост цен

На алкоголь

Водка, коньяк, бренди и игристые вина подорожают. Минфин установил стоимость водки в рознице — не менее 281 рубля за 0,5 литра, что на 20 рублей больше, чем сейчас. Стоимость бренди вырастет с 348 до 375 рублей, коньяка — с 480 до 517 рублей.

Минимальная розничная цена на игристые вина в России взлетит более чем на 40% — с 169 до 239 рублей за 0,75 литра.

Министерство устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года для борьбы с теневым производством.

На поезда

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит в холдинг РЖД) повысит на 8,1% стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса люкс поездов дальнего следования.

При этом в 95% вагонов категории купе, СВ и люкс применяется система динамического ценообразования, при которой цена билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

На госпошлины

Скидка в размере 30% на оплату госпошлин через сервис «Госуслуги» перестанет действовать с 1 января 2023 года.

Например, оформление загранпаспорта будет стоить 5 тысяч рублей, водительские права — 2 тысячи рублей, свидетельство о регистрации ТС — 500 рублей.

Понижающий коэффициент 0,7 был введен 1 января 2015 года для стимулирования обращения за госуслугами в электронной форме.

Увеличение государственных выплат

МРОТ и прожиточный минимум

МРОТ с 1 января 2023 года повысят до 16 242 рублей, то есть минимальная зарплата вырастет на 6,3%.

Прожиточный минимум установлен в размере 14 375 рублей. Для трудоспособного населения он составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рублей, для детей — 13 944 рублей.

«Темпы уровня инфляции пока опережают рост минимального размера оплаты труда и надбавок к уровню прожиточного минимума. Бюджет страны по-прежнему сохраняет растущие объемы социальных расходов государства», — прокомментировал экономист Андрей Лобода «Московскому комсомольцу».

Индексация пенсий

Страховые пенсии для неработающих граждан будут проиндексированы на 4,8%. В среднем выплаты увеличатся на 1 тысячу рублей.

Среднегодовой размер пенсии по старости неработающего пенсионера составит 21 782 рубля. Дополнительно в 2023 году повышать пенсии не планируется.

Универсальное детское пособие

Малообеспеченные беременные женщины и родители детей в возрасте до 17 лет смогут получать универсальное пособие — оно заменит шесть действующих в настоящее время выплат.

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей соответственно.

«Для кого-то это плохая новость, потому что помимо дохода, который не должен превышать на каждого члена семьи прожиточного минимума, будет учитываться также имущество, которым владеет семья. Например, если в семье, которая не является многодетной, два автомобиля, или, независимо от количества детей, один автомобиль мощностью больше 250 лошадиных сил, то в назначении выплаты ей откажут», — цитирует «МК» юриста Петра Гусятникова.

Для автомобилистов

Техосмотр

Процедура техосмотра автомобилей подорожает. В среднем для самой массовой категории — легкового автотранспорта — рост цен составит 57%.

Большинство регионов подняли тариф до минимально допустимого приказом ФАС уровня — 913 рублей. Сильнее всего тарифы вырастут в Орловской области (в три раза), Омской (в 2,4 раза) и Оренбургской (в 1,9 раза) областях, Хакасии (в два раза). Самый дорогой тариф ТО установлен в Санкт-Петербурге — 1 544 рубля.

Новые пошлины

С 1 января автомобилистам придется платить 1 тысячу рублей, чтобы получить разрешение на изменение конструкции колесного транспортного средства. Допуск машины к перевозке опасных грузов будет стоить 1,5 тысячи рублей, а его продление обойдется в 1 тысячу рублей.

Увеличится стоимость пошлины за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией. В 2023 году она будет стоить 1 тысячу рублей вместо прежних 800.

Для туристов

Отдых в Турции

Турция вводит новый налог на проживание для отдыхающих в стране туристов. Его ставка составит 2%.

Налог коснется туристов, которые поселятся в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах.

На различных сайтах и в приложениях-агрегаторах новый туристический налог на проживание при бронировании номеров в турецких гостиницах уже включен в стоимость.

Шенген для Хорватии

Хорватия с 1 января 2023 года станет частью Шенгенской зоны и введет соответствующие визы для туристов.

Россияне, имеющие хорватские визы с неистекшим сроком действия, по-прежнему могут въехать по ним в республику, однако с таким документом нельзя посетить другие государства Шенгенской зоны.