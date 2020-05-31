Боевую разведывательную машину сделают на базе БТР-82

Российский бронетранспортер БТР-82 станет платформой сразу для нескольких специальных боевых машин — разведывательной и зенитно-ракетного комплекса, сообщил генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.

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«По мере появления новых образцов вооружения или специального оборудования и при необходимости создания их колёсных вариантов будет востребована база бронетранспортёра БТР-82, который, в отличие от других бронированных колёсных шасси, может преодолевать водные преград вплавь», — сказал ТАСС Красовицкий.

В настоящее время рассматриваются варианты создания бронированной разведывательной машины (БРМ) и самоходного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) на базе БТР-82.

«Идут работы по созданию на базе БТР-82 новой боевой разведывательной машины — БРМ «Марс-2000». Кроме того, прорабатывается вариант создания на базе БТР-82 самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности «Сосна», — пояснил глава ВПК.

Сейчас на базе БТР-82 уже существует специальная боевая машина «Тайфун-М», которая создана для защиты подвижных ракетных комплексов ракетных войск стратегического назначения.