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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кулеба заявил о неспособности ЕС соперничать с Россией в оборонке

Источник:
«Известия»
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Оборонно-промышленный комплекс Запада оказался не готов к конфликту высокой интенсивности, который сейчас разворачивается на Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — приводят «Известия» слова Кулебы, сказанные им на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Украина страдает от нехватки артиллерийского вооружения, «но важно, чтобы нехватка снарядов никогда не перерастала в снарядный голод», отметил глава МИД Украины.

По его словам, Украине в сотрудничестве с Евросоюзом необходимо создать объединенный рынок оборонной промышленности.

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Оборона #ОПК #Оружие
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Топ комментариев

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Взрывы на Украине, а упал у нас сайт Сибнета

anubis77

Точняк, а ещё опастно полицейским говорить, что тебе пофиг на доклады МО и хвалить западные вещи. Ты...

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование