Кулеба заявил о неспособности ЕС соперничать с Россией в оборонке

Оборонно-промышленный комплекс Запада оказался не готов к конфликту высокой интенсивности, который сейчас разворачивается на Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — приводят «Известия» слова Кулебы, сказанные им на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Украина страдает от нехватки артиллерийского вооружения, «но важно, чтобы нехватка снарядов никогда не перерастала в снарядный голод», отметил глава МИД Украины.

По его словам, Украине в сотрудничестве с Евросоюзом необходимо создать объединенный рынок оборонной промышленности.