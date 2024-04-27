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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Переданные ВСУ американские специальные бомбы большой дальности GLSDB продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ.

«Украинцы оказались первыми, кто заполучил их в свой арсенал. Это произошло в феврале этого года. Вот только эти ракеты оказались совершенно бесполезными», — пишет польское издание Interia со ссылкой на экспертов.

Работа бомб GLSDB основана на GPS-навигации, которую успешно подавляют российские средства радиоэлектронной борьбы. В результате американские «крылатые» бомбы не могут попасть в цель, отмечается в материале.

В отличие от традиционного артиллерийского вооружения, GLSDB допускает 360-градусный охват для больших и малых углов атаки, облет местности для поражения целей в горах или возврата к цели.

GLSDB имеет дальность действия 150 километров и запускается из наземных ракетных комплексов. ВСУ использует для этого установки M142 HIMARS, переданные американскими военными.

Тема: Военная операция на Украине
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