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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Группировка ВСУ попала в окружение под Авдеевкой

Источник:
Sibnet.ru
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Группировка украинских войск на окраинах села Бердычи под Авдеевкой попала в окружение, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, оперативная обстановка вокруг населенного пункта не позволяет Вооруженным силам Украины чувствовать себя свободно, поскольку они испытывают проблемы с логистикой и подвозом боекомплекта и провизии, передает ТАСС.

Советник уточнил, что немногочисленная группировка украинских войск пытается удержаться на окраинах села, однако ВСУ ушли с передней линии обороны и продолжают терять позиции вокруг населенного пункта.

Бердычи расположены в 23 километрах от Донецка. Несмотря на небольшой размер, село является важным стратегическим пунктов. Его полное освобождение позволит российским военным выровнять фронт.

Кроме этого, ударная группировка российской армии выйдет на оперативный простор с возможностью дальнейшего продвижения к реке Волчья и Карловскому водохранилищу с угрозой захода в тыл противнику.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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