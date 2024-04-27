Группировка ВСУ попала в окружение под Авдеевкой

Группировка украинских войск на окраинах села Бердычи под Авдеевкой попала в окружение, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, оперативная обстановка вокруг населенного пункта не позволяет Вооруженным силам Украины чувствовать себя свободно, поскольку они испытывают проблемы с логистикой и подвозом боекомплекта и провизии, передает ТАСС.

Советник уточнил, что немногочисленная группировка украинских войск пытается удержаться на окраинах села, однако ВСУ ушли с передней линии обороны и продолжают терять позиции вокруг населенного пункта.

Бердычи расположены в 23 километрах от Донецка. Несмотря на небольшой размер, село является важным стратегическим пунктов. Его полное освобождение позволит российским военным выровнять фронт.

Кроме этого, ударная группировка российской армии выйдет на оперативный простор с возможностью дальнейшего продвижения к реке Волчья и Карловскому водохранилищу с угрозой захода в тыл противнику.