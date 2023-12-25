Мантуров заявил, что Россия обошла Запад по выпуску вооружений

Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений, намерена поддерживать заданный высокий темп, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

По его словам, производство сейчас живет в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025-2034 годов. Сейчас активно работают ведомства, в первую очередь — министерство обороны, министерство промышленности и торговли, по сверке и подготовке этих параметров», — отметил он.

«Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением», — добавил вице-премьер.