«Ланцеты» и «Герани»: самые смертоносные российские дроны

Конфликт на Украине называют «войной дронов», беспрецедентно масштабное применение беспилотных летательных аппаратов на поле боя зафиксировано впервые в истории. Российская армия сейчас использует на передовой десятки видов БПЛА. Какие беспилотники стали самыми смертоносными?

Беспилотник ZALA Ланцет Фото: © «ZALA AERO GROUP»

«Ланцет»

Отлично зарекомендовал себя в боях с украинской армией дрон-камикадзе «Ланцет». Этот ударный БПЛА производства компании Zala, впервые продемонстрированный в 2019 году, можно отнести к оружию последнего поколения — барражирующим боеприпасам.

Сейчас российская армия использует улучшенные версия беспилотника, известные как «Ланцет-3». Новая модификация позволяет оператору самостоятельно осуществлять разведку, после чего атаковать цель. Для наведения дрон может использовать несколько способов: координатный, с помощью оптико-электронных средств и комбинированный.

Согласно открытым данным, дальность действия «Ланцета» — порядка 40 километров, скорость полета составляет 110 километров в час. При этом БПЛА способен длительно время держаться в воздухе, выжидая момент для удара — по терминологии боевой авиации «барражировать».

По данным портала Lostarmour, с начала спецоперации до 23 апреля 2024 года зафиксировано 1492 эпизодов применения «Ланцетов» в зоне СВО. Статистика применения впечатляющая:

764 цели повреждены.

443 цели уничтожены.

177 случаев применения с неизвестным результатом.

106 промахов.

Вместе с ПТРК и вертолетами «Ланцеты» стали главным инструментом по выведению из строя бронетехники и артиллерии ВСУ. Основной добычей БПЛА стали САУ, орудия и минометы, а также ракетные установки украинской армии — порядка 50% всех успешных ударов. Именно «Ланцеты» вывели из строя две трети поставленных ВСУ американских 155-мм гаубиц М777.

«Герань»

БПЛА «Герань» — аппарат дальнего действия, который военные используют для поражения украинской инфраструктуры. В списке целей заводы, бункеры, порты, склады боеприпасов и вооружений, тепловые электростанции. За легко узнаваемый шум компактного мотора эти дроны прозвали «летающими мопедами».

По оценкам экспертов, «Герань» — реплика удачного иранского беспилотника Shahed 136. В свою очередь, он является гибридом сразу двух западных ударных беспилотников — американского Predator и израильского Hermes.

Дальность полета «Гераней» в различных модификациях составляет 2500 километров, вес боевой части достигает 50-80 килограммов. Скорость — 180 километров в час. «Герани» могут атаковать небольшими «стаями», а высокая точность ударов достигается за счет эффективной системы самонаведения.

Статистика применения «Гераней» засекречена, однако с помощью этих БПЛА российская армия уничтожила десятки важных инфраструктурных объектов на территории Украины. Удары обычно наносятся ночью. Например, в одной из самых массовых атак 11 февраля 2024 года участвовало сразу 45 аппаратов.

FPV-дроны

В отличие от «Гераней» и «Ланцетов», модификаций легких и дешевых FPV-дронов насчитаются сотни. Стоимость подобных изделий — 30-50 тысяч рублей, собирают их буквально в гаражах из различных стандартных комплектующих.

С точки зрения тактики, FPV-дроны фактически представляют собой летающие мины. Оператор управляет таким аппаратом в режиме реального времени. За счет небольших размеров и маневренности БПЛА можно буквально завести в блиндаж или открытый люк бронетехники.

Согласно данным портала Lostarmour, с начала СВО официально зафиксировано 4939 эпизодов применения FPV-дронов российскими войсками. Статистика применения следующая:

2793 точных попадания.

559 целей уничтожены.

612 целей повреждены.

539 случаев применения с неизвестным результатом.

317 промахов.

Чаще всего с помощью легких FPV-дронов военные поражают позиции противника — таких случаев зафиксировано 2215. На втором месте — поражение пехоты (676 случаев), далее следует уничтожение автотранспорта (599 случаев).