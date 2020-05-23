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Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Фото: МО СССР
Боевые экранопланы «Каспийский монстр», «Орленок» и «Лунь» стали одними из символов оборонно-промышленного комплекса СССР, склонного к колоссальным проектам. Эти творения «сумрачного советского гения» до сих пор будоражат умы и в России, и на Западе. Хотя военные эти чудеса техники давно забраковали.

Создаваемый в России экраноплан «Чайка» А-050 станет настоящим «морским монстром», накануне сообщило американское издание We Are the Mighty.

Автор материала напомнил, что «Чайка» стала развитием легендарного «Каспийского монстра». А этот монстр в свое время послужил основой для экраноплана-ракетоносца «Лунь». Последний был малозаметен радарами, двигался со скоростью в 500 километров в час и нес шесть сверхзвуковых противокорабельных ракет.

Экраноплан «Чайка» А-050
Фото: © «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»

Эффект экрана

Действительно, экранопланы — уникальные транспортные средства. Эти гибриды корабля и самолета способны со скоростью в сотни километров в час двигаться на высоте нескольких метров.

Секрет их уникальных качеств — экранный эффект. Над поверхностью их поддерживает воздушная подушка, создаваемая под крылом. Работает этот эффект только на небольшой высоте — до нескольких метров. Поэтому идеальным местом для движения экраноплана является водная гладь, где нет вертикальных препятствий.

Достоинства экранопланов:

  • От кораблей их выгодно отличает высокая скорость — от 400 до 600 километров час;
  • В отличие от самолетов они имеют гораздо большую грузоподъемность;
  • Амфибийность: они способны передвигаться не только над водой, но любой ровной поверхностью:
  • Независимость от аэродромов и сложной транспортной инфраструктуры.
Недостатки:

  • Низкая маневренность. У экранопланов, как и самолетов, есть крылья. При движении на высоте нескольких метров на скорости 500 километров час касание крылом поверхности неизбежно приведет к аварии.
  • Управление экранопланом отличается от управления самолетом и требует сложных специфических навыков. Летчики ими управлять без переучивания не смогут.
  • Угроза птиц, которых на рабочих высотах экранопланов множество. Столкновение с пернатыми может привести к катастрофе.

Фактор Хрущева

Об экранном эффекте авиаторы знали с 1930-х годов. Тогда же и появилась идея использовать свойства экрана для создания принципиально новой техники.

Разумеется, подобные машины просто не могли не заинтересовать военных. В СССР разработкой боевых экранопланов занялось конструкторское бюро под руководством талантливого инженера Ростислава Алексеева.

В 1962 году советскому лидеру Никите Хрущеву и членам правительства была специально организована демонстрация возможностей невиданной доселе техники. Для этого на Химкинское водохранилище был доставлен опытный экраноплан СМ-2. Он произвел на падкого на технические чудеса Хрущева сильное впечатление.

Дело было решено. В государственную оборонную программу включили раздел о разработке и производстве экранопланов для нужд Военно-морского флота и других видов Вооруженных сил СССР.

Экраноплан «Каспийский монстр»
Фото: К.Е.Сергеев / CC BY-SA 3.0

Уже к 1965 году был создан экраноплан, ставший самым большим на то время летательным аппаратом. В технической документации он именовался аббревиатурой КМ — «корабль-макет». В американской разведке это сочетание букв расшифровали как «каспийский монстр», поскольку испытывался он на Каспии.

КМ и вправду был похож на монстра. Он имел максимальную взлетную массу 544 тонны и длину в 100 метров.

«Орленок»

В результате масштабных НИОКР было принято решение разработать два вида военных экранопланов. Так был создан ударный ракетоносец огромных размеров и десантный экранолет — габаритами поменьше.

В 1972 году построили первый десантный экранолет. Ему дали название «Орленок». Он имел максимальную взлетную массу в 140 тонн и развивал скорость в 400-500 километров в час. Его особенность была в том, что он мог летать в самолетном режиме, поднимаясь на высоту до трех километров.

Экранолет «Орленок»
Фото: Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

«Орленок» принимал на борт до 200 морских пехотинцев с полным вооружением или две бронированные машины (танка, БТР или БМП).

Предусматривалось строительство 24 таких экранолетов. Но в 1984 году после смерти министра обороны СССР Дмитрия Устинова, известного своей симпатией к инновационным вооружениям, программу закрыли.

В целом «Орленок» был пусть и революционным, сложным и дорогим, но вполне реальным проектом. Впрочем, его закрытие совсем не опечалило командование ВМФ СССР. Высвободившиеся деньги тут же направили на строительство атомных подводных лодок.

«Лунь»

С гораздо большим недоверием и даже неприятием военные отнеслись к ударному экраноплану-ракетоносцу. Ему дали название «Лунь».

Внешний вид «Луня» потрясал воображение. Он имел восемь самолетных турбореактивных двигателей НК-87. Такие силовые установки ставили на лайнеры Ил-86. Поверх фюзеляжа были расположены шесть пусковых установок противокорабельных ракет «3М-80 Москит».

Экраноплан «Лунь»
Фото: © twitter.com/malloy79t

Максимальная взлетная масса ракетоносца составляла 380 тонн. Он мог развивать скорость до 500 километров в час и имел практическую дальность в 2 тысячи километров.

Первый полет «Лунь» совершил в 1987 году на Каспии. После успешного окончания государственных испытаний «Лунь» был в 1990 году передан в ВМФ в опытную эксплуатацию. Но распад СССР поставил крест на этом проекте.

Никчемные гиганты

По итогам испытаний и опытной эксплуатации выяснилось, что боевые экранопланы преимуществами перед самолетами и кораблями не обладают. И если «Орленок» мог эффективно выполнять специализированные десантные задачи, то зачем нужен «Лунь», военные представляли себе крайне смутно.

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Экраноплан-ракетоносец сочетал скорее не достоинства, а недостатки. Он был слишком тихоходен и неуклюж, как самолет. Любой тип боевой авиации превосходил его по скорости и гибкости применения. А как корабль «Лунь» был слишком уязвим, не имея оборонительного вооружения. К тому же он оказался крайне дорогим в эксплуатации.

А вот в гражданских целях небольшие по размерам экранопланы зарекомендовали себя хорошо. Они оказались незаменимы для спасения людей, терпящих бедствие на море.

В такой ипостаси и будет в основном применяться новый российский экраноплан «Чайка» А-050. Так, что зря издание We Are the Mighty назвало его «монстром». Время «монстров» уже прошло.


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