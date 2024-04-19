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Шойгу проинспектировал танковый завод в Омске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятие в Омской области, производящее танки и тяжелые огнеметные системы (ТОС), говорится в сообщении военного ведомства.

Руководитель предприятия сказал Шойгу, что повышена защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации. При производстве танков Т-80БВМ, они уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.

«Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя», — потребовал Шойгу.

По его словам, «когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения». «Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства», — поставил задачу министр.

Шойгу также доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в 2,5 раза. Объемы возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала более чем на 1200 человек.

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Оборона #Оружие #ОПК #Омск
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