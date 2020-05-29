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Режим самоизоляции в Томской области продлили до 15 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Режим самоизоляции будет действовать в Томской области до 15 июня, такое решение приняло региональная администрация, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, сообщается официальном интернет-портале Администрации Томской области

«Мы принимаем решение продлить действующий режим ограничений в Томской области до 15 июня, на ещё один инкубационный период», — приводятся на сайте слова губернатора региона Сергея Жвачкина.

При сохранении режима самоизоляции в области продолжат работать ранее открытые предприятия. Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг не открываются, сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, в общественном транспорте и закрытых массовых общественных местах.

Томская область сможет снять ограничения, когда будет выполнено три показателя: первый — это число свободных коек для больных коронавирусом (при нормативе в 540 коек в регионе их сегодня 1082), второй — охват населения тестированием на коронавирус (при нормативе не менее 70-ти тестов на 100 тысяч населения в Томской области тестируются 175 на 100 тысяч).

«Третьего показателя, необходимого для полного открытия сферы услуг, мы ещё не достигли. Этот показатель — коэффициент распространённости инфекции. Показатель означает, что в течение четырёх последних дней количество вновь выявленных больных должно быть меньше количества больных, выявленных в четыре предыдущих дня. Так вот, у нас заболеваемость пока на спад не идёт», — сказал Жвачкин.

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