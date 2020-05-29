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90-летняя бабушка из Красноярска победила Covid-19

Источник:
Sibnet.ru
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90-летняя Евдокия Кисленко из Красноярска победила Covid-19, ее выписали после 17 дней лечения, сообщает Краевая Клиническая Больница.

Болезнь Евдокии Кисленко протекала в среднеи форме тяжести, коронавирус вызвал двухстороннюю пневмонию. В стационаре она находилась 17 днеи.
По словам врачеи, Евдокия Ильинична всегда была на позитиве, «умничка» — так говорят о неи люди, которые ее лечили.


«Она с самого начала знала, что вернеется домои здоровои. А врачи ККБ, которые еще до начала пандемии изучили подходы по лечению пациентов с новым коронавирусом, оказали пожилои женщине необходимую помощь. 28 мая 90-летняя Евдокия Ильинична Кисленко благополучно выписалась из инфекционного госпиталя ККБ», — говорится в сообщении.

Бабушка поставила рекорд — Евдокия Ильинична первая пациентка 1930 года рождения победившая Covid-19 в Красноярске.

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