Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов

Мобильные операторы станут отказываться от тарифов с безлимитным интернетом, так как это негативно влияет на рынок, а число пользователей, которым реально нужен «бесконечный» запас трафика, невелико, считают участники рынка и эксперты.

Отказ от безлимитов — тенденция по всей индустрии во всем мире, приводит ТАСС слова первого вице-президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию МТС Вячеслава Николаева

«Наличие безлимитов — минус для операторов, потому что клиентам все равно, пользоваться услугами операторов или кого-то другого, все равно трафик не считается. Прогнозирую, что через какое-то время безлимиты станут либо сильно дороже, либо просто уйдут», — сказал Николаев

Безлимиты, действительно, негативно влияют на рынок, считают в «Билайне», а популярность таких тарифов больше обусловлена маркетинговыми инструментами, нежели реальным размером потребления трафика.

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«Мы видим, что уже сейчас рынок начинает трансформироваться в сторону роста спроса на тарифы с совместным потреблением, конвергентные тарифы и тарифы с включенным доступом к цифровым сервисам», — отметили в пресс-службе «Билайна».

Не так скептично настроены другие операторы. В «Мегафоне» хотя и признают, что больше половины пользователей безлимитного интернета не выходят за рамки обычных пакетов, опция все же является востребованной, и компания не планирует ее отменять.

Безлимит и вправду востребован лишь у части абонентов и является нишевым продуктом, отмечают в Tele2. Но текущие пакетные тарифы могут удовлетворить любые потребности клиентов в трафике. Но при распространении безлимитов трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть, отмечают в компании.