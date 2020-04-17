Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности

Ростелеком во время эпидемии коронавируса создал максимально комфортные условия для интернет-пользователей и телезрителей. Вынужденным находиться дома школьникам и взрослым предложен бесплатный доступ к развлекательному и образовательному контенту — сервисам Wink и «Лицей». Максимально увеличена скорость интернета. А при задержке оплаты абонентам пообещали не отключать услуги.

«Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома», — заявил президент компании Михаил Осеевский. «Мы хотим, чтобы люди, которые вынужденно находятся дома, не чувствовали себя в изоляции», — отметил он.

Интернет-трафик

В условиях эпидемии, когда огромное количество людей перешло на удаленную работу из дома и дистанционное обучение, стало критичным качество и скорость интернет-соединения. Ростелеком поднял скорость домашнего интернета до максимально возможных технически уровней. Увеличение скорости реализовано без изменения тарифных планов и дополнительной платы.

Традиционно высокие параметры интернет-соединения компания гарантирует любителям онлайн-игр. В рамках тарифа «Игровой» предлагается скорость до 200 мегабит в секунду.

В компании заверили, что резкое увеличение нагрузки на сеть в связи с переходом россиян на самоизоляцию не скажется на качестве связи. Компания «расширила» наиболее загруженные направления и резервировала магистральные каналы связи, чтобы гарантировать бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры.

Wink ТВ

«Видеосервис Wink открыл для всех пользователей бесплатный доступ к 19 тысячам фильмов, сериалов, развлекательному и образовательному контенту», — сообщил директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Сибирь» Ростелекома Денис Войтеховский.

На сегодня действуют бесплатные подписки:

«Фильмы и сериалы бесплатно»;

«Образовательное детям бесплатно»;

«Развлекательное детям бесплатно»;

«Лучшие фильмы бесплатно»;

Пакет телеканалов «Познавательно-образовательные каналы бесплатно».

Вместе c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM Wink запустил серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом в домашних условиях. Все упражнения подобраны так, что их можно выполнять в любом возрасте и с любым уровнем подготовки: от новичков до людей, участвующих в соревнованиях.

#Все пять Что такое Wink Ростелекома

Кроме того, с помощью видеосервиса можно смотреть 20 телеканалов федеральных цифровых пакетов, а также тематические каналы, открытые на период пандемии.

Так, например, бесплатно доступны пять телеканалов о культуре и искусстве. Как отметил Оссевский, «не выходя из дома можно посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их собраний».

Для действующих подписчиков сервиса телеканалы доступны в разделе «Моя коллекция». Для новых пользователей также, как и фильмы, станут доступны после бесплатной регистрации.

Как зарегистрироваться в Wink

«Лицей»

Чтобы поддержать школьников, вынужденных из-за эпидемии коронавируса учиться дома, Ростелеком за 1 рубль в месяц открыл доступ к цифровому образовательному сервису «Лицей».

«С начала акции (23 марта) к нам подключилось уже более 15 тысяч новых пользователей. Для себя они особенно активно выбирают математику. Далее идет русский язык», — сообщили в МРФ «Сибирь» Ростелекома.

«Лицей» рассчитан на школьников 1–11 классов. В сервисе представлены различные формы обучения. Собраны видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. Лицей позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей государственному стандарту, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей.

В проверочном тестировании по темам и по предметам есть рекомендации для улучшения знаний пользователя: какие темы нужно подтянуть, чтобы устранить пробелы в знаниях. Платформа запоминает ответы и рекомендует уроки по этим темам. Ученик может пройти данный урок или уроки, тем самым повысив качество знаний.

#Образование Как работает «Лицей»

В «Лицее» реализована подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Для школьников 8-11 классов есть специальные курсы по подготовке по русскому языку и профильной математике. Курсы подготовки включают более 30 уроков, которые содержат стандартные и нестандартные техники решения заданий экзамена, лайфхаки и психологические приемы для успешной сдачи.

Есть и полезное для родителей: статьи, видео-лекции, чек-листы. Это помощь в воспитании и подготовке школьников: как преодолеть страх перед экзаменами, как выбрать вуз, профессию, чем питаться для хорошего самочувствия и т. д..

Электронные книги

Ростелеком и крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России «ЛитРес» открыли для подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги» — 150 тысячам электронных книг.

Чтобы получить доступ к каталогу, нужно зайти в личный кабинет абонента, выбрать опцию «Ростелеком. Книги» и нажать «Подключить». Далее необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «ЛитРес», указать номер телефона или адрес электронной почты. В акции могут участвовать все пользователи услуги «Домашний интернет» от Ростелекома.

Бесплатные звонки

Подумала компания и о старшем поколении — основных пользователях стационарной телефонной связи. Для домашних телефонов введено безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Отменена блокировка в случае неуплаты.

Отложенные платежи

Также Ростелеком обеспечил возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии абонентам, не имеющим возможности оплачивать счета из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Для клиентов, имеющих финансовые сложности, есть возможность активировать обещанный платеж с отсрочкой платежа до 30 апреля», — сообщила директор департамента клиентского опыта и обслуживания массового сегмента МРФ «Сибирь» Татьяна Казанина.

Также отложить платеж можно в интерактивном голосовом меню при звонке на 8 800 1000 800, без участия оператора контактного центра (для неидентифицированных клиентов нужно указать номер лицевого счета в меню голосового помощника).

«Мы осознаем важность человеческого общения, особенно в дни борьбы с коронавирусом и вынужденной изоляции. Нет никаких сомнений, что Ростелеком обеспечит бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры с тем, чтобы потребители получали качественные цифровые сервисы и телефонию», — подчеркнул Осеевский.

Как подключиться к Ростелекому

Воспользоваться «антикризисным набором» услуг могут все абоненты провайдера — подключенные ранее и новые. Заявку на подключение можно оставить на официальном сайте Ростелекома или позвонить по бесплатному номеру 8 800 1000 800, где специалисты компании проконсультируют по всем возникшим вопросам.

После подключения необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете Ростелекома» (ЛК). Этот удобный сервис позволяет без обращения к оператору совершать операции, связанные со всеми доступными услугами. С помощью ЛК можно познакомиться с предложениями и опциями, сменить тарифный план, подключить или отключить услуги и опции, зарегистрироваться в бонусной программе, оплатить абонентскую плату.