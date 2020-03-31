Уроки онлайн: как работает «Ростелеком Лицей»

Российские школьники сидят на вынужденных каникулах из-за коронавируса. В такой ситуации единственный способ готовиться к экзаменам и улучшать успеваемость — уроки онлайн. Мы испытали сервис «Ростелеком Лицей», чтобы выяснить возможности дистанционного образования.

«Ростелеком Лицей» снизил стоимость подписки до символического 1 рубля в месяц — это специальная акция для родителей школьников в условиях национального карантина. Подключиться к сервису по такой цене можно до 30 апреля. Также обучающие видео доступны бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.

Уроки онлайн

Сервис «Ростелеком Лицей» предлагает услуги электронного обучения для детей с 1 по 11 класс. Его главная страница — это фактически витрина, которая содержит готовые уроки, задания, тесты, тренажеры, курсы, конспекты, обучающие видео и даже мультфильмы.

Портал объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Если первый раздел содержит учебную программу, разработанную по строгим образовательным стандартам (ФГОС), то второй — более творческий, рассчитанный на ребенка, который хочет узнать что-то новое, развить память и логику.

Раздел «Школа» делится на три блока: для учащихся 1-4-го класса, для учеников 5-8-х классов и учащихся 9-11-х классов. Если для младших классов содержание уроков нацелено на максимально эффективное поглощение знаний, то старшеклассникам здесь помогают подготовиться к экзаменам, включая ЕГЭ и ОГЭ.

Также есть третий раздел — «Дополнительные курсы». Это партнерские сервисы, доступные за дополнительную плату. Плюсы такого «довеска» просты — можно выбрать самый востребованный продукт, качество которого уже подтверждено экспертами Ростелекома. Уроки в этом случае ведутся в рамках единого образовательного пространства, прямо на портале.

Как работает сервис

Для работы с образовательной платформой необходимо зарегистрироваться, это бесплатно. Без подписки доступны тестовые уроки и задания. В профиле можно сразу указать, какой именно класс интересует родителя.

Для регистрации потребуется ввести ФИО, электронную почту и номер телефона. Система запросит согласие на обработку данных, даем разрешение и получаем код на свой телефон, который нужно ввести в соответствующее поле на сайте «Лицея». После этого останется придумать пароль. В финале будет создан личный кабинет с данными пользователя.

Чтобы открыть весь контент, нужно перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить 1 рубль за доступ. Привязываем банковскую карту, для проверки с нее списывают и сразу возвращают 10 рублей. На финальном этапе с карточки снимают рубль — теперь сервис на целый месяц в распоряжении пользователя. Кстати, без акции такая месячная подписка стоит 399 рублей.

Подписка не только открывает все уроки и задания — теперь можно запросить индивидуальное сопровождение для составления персональной «траектории обучения», появляется возможность получить консультацию психолога по вопросам воспитания, а партнеры сервиса предложат скидки на собственные образовательные продукты для детей и различные бонусы.

Фото: © Sibnet.ru

Что можно изучать

Для младших классов есть уроки по следующим предметам: Математика, Русский язык, Окружающий мир, Литература, Английский язык. В наличии интерактивные тренажеры, которые также развивают логику, память, мышление. Кроме этого, доступны несколько десятков обучающих мультфильмов, видео запускается прямо в личном кабинете.

Для школьников 5-8-х классов вводится тестирование по предмету и по темам из каждого предмета. Курсы по школьным предметам состоят из видео, конспекта к уроку, интерактивного тренажера. Есть также курс «Цифровая азбука здоровья» — он нацелен на формирование устойчивых привычек и навыков здорового и активного образа жизни.

Для старшеклассников доступны еще ряд предметов и курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, состоящие из видео, интерактивного тренажера и конспекта к уроку. Кроме этого, им предлагают четыре курса, посвященных цифровым технологиям: интернету вещей, робототехнике, виртуальной реальности и блокчейну.

Подписка также дает доступ к электронной библиотеке знаний школьника по математике, русскому и английскому языку за 5–11 класс.

Все лекции и уроки читают и ведут преподаватели лучших московских вузов и школ, при этом каждое видео — продукт с дополненной реальностью (нарисованными формулами, примерами), а не просто выступление педагога перед камерой.

Преимущества сервиса «Лицей»

Занятия могут проходить в любое время, на усмотрение родителей. Для уроков подходят любые устройства: компьютер, планшет, смартфон. Очень простая навигация — даже первоклассник легко ориентируется в сервисе и самостоятельно запускает задания. Также есть возможность оценить знания школьника с помощью специальных тестов.

Удобен формат уроков — вся информация четко структурирована, есть конспекты для каждой темы. Видео обычно длятся не более 5 минут — оптимальный формат для ребенка, особенно это важно для младших классов. Ролики зачастую имеют интерактивный характер — в них появляются виртуальная доска, анимация, нарисованные формулы.

Учебные материалы легко считываются с мониторов и экранов — у них крупный шрифт, большие яркие картинки. Школьник в формате одного занятия может изучать нужные темы, проверять и закреплять знания. По стоимости такие уроки намного дешевле репетитора, а качество подачи материала сопоставимо.