COVID-19 атаковал дом престарелых в Алтайском крае

Шесть человек заразились коронавирусом в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в Рубцовске Алтайского края, сообщил оперштаб.

Среди инфицированных пять сотрудников интерната и один проживающий в нем. При этом учреждение работает в режиме самоизоляции уже месяц – с 27 апреля.

Сотрудники дома-интерната обеспечивают работу учреждения посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведённого тестирования приступили 48 сотрудников.

Через неделю после завершения смены у одного из сотрудников появились симптомы заболевания, он был госпитализирован. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

В связи с этим всех проживающих и сотрудников интерната, а также контактировавших с ними протестировали. Вирус нашли еще у четверых сотрудников, работавших в первой смене. Уточняется, что с 12 мая они находились дома и не имели контакта с проживающими в доме-интернате.

В результате сплошного тестирования проживающих, выявлен один случай заболевания. Пациента госпитализировали, определили круг его контактов. Сейчас в учреждении проводятся усиленные противоэпидемические меры. Симптомов заболевания у проживающих нет.