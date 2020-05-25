Грозы и пыльные бури придут в Восточную Сибирь

Пыльные бури, дожди и грозы придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию на предстоящей неделе, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков, ветер северо-западный с порывами до семи метров в секунду. Температура ночью +1… +6, местами до -4 градусов. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура +19… +24, местами +14… +19 градусов.

По Бурятии местами кратковременные дожди и грозы, утром при прояснении туман. Ветер восточный с порывами до 22 метров в секунду, пыльные бури. Температура ночью +7… +12, местами 0… +5 градусов. Днем +26… +31, местами до +17 градусов.

С четверга по республике ожидается понижение температуры. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов, а днем не поднимется выше +18 градусов.

В Иркутской области ухудшение погоды ожидается уже в среду. Ночью дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +2… +7, местами до -3 градусов. Днем + 10… +15, местами до +4 градусов.