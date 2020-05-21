НАВЕРХ

Коронавирус стал уносить жизни новосибирцев ежедневно

Источник:
Sibnet.ru
259 3
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожилые мужчина и женщина с коронавирусом умерли в новосибирской области за последние сутки, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 21 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Умерли и мужчина 60 лет и женщина 59 лет. 20 мая стало известно об гибели одного пациента, 19 мая о смерти двоих с коронавирусом.

Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов. В отделениях реанимации сегодня находится 71 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Тема: Распространение коронавируса
Полсотни медиков и пациентов заболели COVID-19 в больнице Алтая
Три человека с коронавирусом умерли на Алтае
Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции
Общежитие медвуза в Барнауле закрыли на карантин из-за заражения
смотреть все
Новосибирск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции
•
Лавров рассказал про таежные встречи с Шойгу
•
ВОЗ заявила о риске второй волны пандемии короновируса
•
Путин наградил Небензю и Захарову
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
•
Секреты уборки: почему тряпка из магазина лучше?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
НОВОСТИ СИБИРИ
Полсотни медиков и пациентов заболели COVID-19 в больнице Алтая
Сибирь 21.05.2020 14:41
Три человека с коронавирусом умерли на Алтае
Сибирь 21.05.2020 14:26
Пьяные «вахтовики» напали на полицейских в поезде в Красноярске. ВИДЕО
Сибирь 21.05.2020 12:49
Коронавирус стал уносить жизни новосибирцев ежедневно
Сибирь 21.05.2020 12:27
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
65087
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4920
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
4868
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
4691
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции
•
Лавров рассказал про таежные встречи с Шойгу
•
ВОЗ заявила о риске второй волны пандемии короновируса
•
Путин наградил Небензю и Захарову
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Придуман план восстановления российской экономики
96
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
76
Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России
68
Су-57 сможет воевать без пилота
54
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
45