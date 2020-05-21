Коронавирус стал уносить жизни новосибирцев ежедневно

Пожилые мужчина и женщина с коронавирусом умерли в новосибирской области за последние сутки, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 21 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Умерли и мужчина 60 лет и женщина 59 лет. 20 мая стало известно об гибели одного пациента, 19 мая о смерти двоих с коронавирусом.

Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов. В отделениях реанимации сегодня находится 71 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.