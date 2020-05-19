Подросток в Омской области умер после удара молнии

Подросток скончался после того, как в него ударила молния во время грозы, по факту смерти мальчика проводится доследственная проверка, сообщила во вторник пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Несчастный случай произошёл вечером в понедельник, 18 мая. По данным следствия, подросток пошел в поле встречать корову во время грозы и его ударило молнией. Находившиеся поблизости односельчане и фельдшер пытались оказать ему первую медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.

В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.