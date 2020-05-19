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Два новосибирца с коронавирусом умерли за сутки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пожилые мужчина и женщина с коронавирусом умерли в Новосибирской области за сутки, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 19 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек. Выписаны по выздоровлению 54 пациента. Скончались два человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года. Еще 22 пациента находятся на ИВЛ, 62 находятся в реанимации.

Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1728, из них 115 детей. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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