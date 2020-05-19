МЧС предупредило о повышенной опасности пожаров и паводков в Сибири

Большинство регионов Сибири оказалось под угрозой лесных пожаров, ситуацию усугубит сильный ветер. А в Омской области ожидаются локальные подтопления, сообщила пресс-служба всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

В Сибирском федеральном округе на территории Омской области из-за большого скопления и перемещения талых вод возможно подтопление частного жилого сектора. Этому будет способствовать отсутствие, либо захламленность дренажных систем.

Но в целом по Сибири ожидается высокий, местами чрезвычайно высокий классы пожарной опасности в лесах. На востоке Красноярского края ожидается дефицит осадков. А для Бурятии, Забайкалья, Иркутской области прогнозируются порывы ветра до 21 метра в секунду, что может привести к осложнению лесопожарной обстановки.

По данным авиалесоохраны РФ на утро вторника, в России действует 22 лесных пожара на площади более 4,8 тысячи гектаров. Из них четыре очага пожара действуют в Забайкальском крае, по два — в Республике Алтай, в Красноярском крае, Иркутской области, по одному в Туве, Бурятии и Томской области.