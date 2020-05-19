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Мальчик выпал из окна в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мальчик был дома со старшей сестрой, он залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Днем из окна многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска выпал четырехлетний мальчик. Ребенок с травмами был доставлен в городскую больницу, здоровью ребенка ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что мальчик находился дома вместе с 16-летней сестрой. Оставшись без присмотра, малыш залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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