Мальчик выпал из окна в Новосибирске

Мальчик был дома со старшей сестрой, он залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Днем из окна многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска выпал четырехлетний мальчик. Ребенок с травмами был доставлен в городскую больницу, здоровью ребенка ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что мальчик находился дома вместе с 16-летней сестрой. Оставшись без присмотра, малыш залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.