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Подростки упали в обморок на церемонии в честь 9 Мая в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Двое подростков-карабинеров поста №1 в Красноярске упали в обморок на церемонии поднятия флага города в честь Дня Победы.

Подростки проводили коллективные показательные выступления возле городской администрации. Во время торжественного построения юноша и девушка потеряли сознание, сообщил корреспондент NGS24.RU со ссылкой на командира поста №1.

Падение спровоцировало на церемонии небольшую суету. По словам командира, причиной могло стать то, что ребята не позавтракали, хотя марш — большая физическая нагрузка.

Позже в мэрии Красноярска прокомментировали изданию, что подростки прислушались к рекомендациям, но сильно переволновались. Они быстро пришли в норму и продолжили участие в праздничных мероприятиях Дня Победы.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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Топ комментариев

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

Asd10

В таком случае надо штобы Путин навалял Байдену. Тогда сразу наступит мир.

pepelmetal

Скорее всего просто денежкой не поделились

Max_tf700 Home

Китай о своих интересах думает. С Кремля им дешевые ресурсы, а обратно дорогой ширпотреб.