Подростки упали в обморок на церемонии в честь 9 Мая в Красноярске

Двое подростков-карабинеров поста №1 в Красноярске упали в обморок на церемонии поднятия флага города в честь Дня Победы.

Подростки проводили коллективные показательные выступления возле городской администрации. Во время торжественного построения юноша и девушка потеряли сознание, сообщил корреспондент NGS24.RU со ссылкой на командира поста №1.

Падение спровоцировало на церемонии небольшую суету. По словам командира, причиной могло стать то, что ребята не позавтракали, хотя марш — большая физическая нагрузка.

Позже в мэрии Красноярска прокомментировали изданию, что подростки прислушались к рекомендациям, но сильно переволновались. Они быстро пришли в норму и продолжили участие в праздничных мероприятиях Дня Победы.