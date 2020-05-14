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Тяжелобольной пациент скончался в Омской области после коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Омской области, умер 67-летний мужчина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, сообщил в четверг региональный оперштаб.

«Умер 67-летний мужчина c тяжелым течением двусторонней пневмонии, сердечно-сосудистой патологией в анамнезе. Врачи предприняли все меры для спасения пациента, однако сопутствующие патологии привели к летальному исходу», — говорится в сообщении.

По данным на 14 мая, в Омской области зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки вылечились семь человек.

Всего с начала эпидемиологического сезона в регионе зафиксировано 389 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 70 человек, 11 пациентов скончались.

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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...