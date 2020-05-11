Учебный год в Новосибирской области закончится дистанционно

Школьники и студенты Новосибирской области закончат учебный год в режиме дистанционного обучения, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

«Режим дистанционного обучения в Новосибирских школах и среднепрофессиональных образовательных учреждениях продлен до окончания учебного года 2019-2020», — говорится в сообщении.

Ранее Минпросвещения опубликовал приказ, в котором говорится, что защиты выпускных квалификационных работ и государственных экзаменов в российских колледжах и техникумах в этом году пройдут в дистанционном формате.

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