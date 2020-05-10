Глава Тувы спел «День Победы» на родном языке

Глава Тувы Шолбан Кара-оол вместе с известными артистами республики исполнил песню «День Победы» на тувинском языке — видео опубликовано в социальных сетях.

Песня была исполнена 9 мая на берегу Енисея, недалеко от места, откуда уходили на фронт тувинские добровольцы и направлялись «красные обозы» с помощью фронту.

Исполнители выступили в национальных костюмах, а в аранжировке знаменитой композиции звучали мотивы тувинского горлового пения.

«Подготовки к выступлению практически не было, но спонтанная премьера песни, в которой принял участие губернатор, была успешной», — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.