Кудрин призвал правительство поддержать весь малый бизнес

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры поддержки нужно ввести для всего малого и среднего бизнеса и для этого нужно в два-три раза увеличить объем выделенных на эти цели средств.

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, считает Кудрин. По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 триллион рублей.

«Я, например, за то, чтобы расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти», — приводит РБК слова главы Счетной палаты.

Говоря о прямых выплатах населению, он добавил, что выдавать средства всем «поголовно» нельзя, так как это будет неэффективно «с точки зрения расходования средств, которых не так много», отметил Кудрин. «Нужно сконцентрировать эту помощь на тех, кто именно страдает», — заявил глава Счетной палаты.

Кабмин уже принял два пакета мер по поддержке экономики. Первый правительство представило в середине марта. Власти решили создать антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей., предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для формирования запаса товаров первой необходимости, а также анонсировали другие меры.

Через месяц президент России Владимир Путин объявил о втором пакете мер. В рамках него малый и средний бизнес из пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей получит гранты для выплат сотрудникам. Системообразующим предприятиям же предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а авиакомпании получат 23 миллиарда рублей.