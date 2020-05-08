НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кудрин призвал правительство поддержать весь малый бизнес

Источник:
РБК
231 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры поддержки нужно ввести для всего малого и среднего бизнеса и для этого нужно в два-три раза увеличить объем выделенных на эти цели средств.

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, считает Кудрин. По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 триллион рублей.

«Я, например, за то, чтобы расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти», — приводит РБК слова главы Счетной палаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМалый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?

Говоря о прямых выплатах населению, он добавил, что выдавать средства всем «поголовно» нельзя, так как это будет неэффективно «с точки зрения расходования средств, которых не так много», отметил Кудрин. «Нужно сконцентрировать эту помощь на тех, кто именно страдает», — заявил глава Счетной палаты.

Кабмин уже принял два пакета мер по поддержке экономики. Первый правительство представило в середине марта. Власти решили создать антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей., предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для формирования запаса товаров первой необходимости, а также анонсировали другие меры.

Через месяц президент России Владимир Путин объявил о втором пакете мер. В рамках него малый и средний бизнес из пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей получит гранты для выплат сотрудникам. Системообразующим предприятиям же предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а авиакомпании получат 23 миллиарда рублей.

Тема: Распространение коронавируса
Самоизоляцию продлят после 11 мая в Сибири
Антирекорд по заболеваемости COVID-19 установлен в Новосибирске
Пятый пациент с COVID-19 умер в Кузбассе
Новосибирский Биотехнопарк начал проводить анализы на COVID-19
смотреть все
Экономика #Деньги #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Сломанные судьбы: неочевидные последствия войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярец подтянулся 965 раз. ВИДЕО
Сибирь 08.05.2020 13:39
Штормовой ветер и жара придут на праздники в Восточную Сибирь
Сибирь 08.05.2020 13:28
Подвиги и тяготы войны томичей описали в книге
Сибирь 08.05.2020 13:16
Самоизоляцию продлят после 11 мая в Сибири
Сибирь 08.05.2020 12:31
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
117354
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
98405
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25754
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23703
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
•
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
•
Дуров назвал США полицейским государством
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

Иркут 69

То есть, вместо того, что б поддержать финансово крупнейших авиаперевозчиков, переложили бремя на крайних....

kvd71

а может он и не болеет, на публику работает