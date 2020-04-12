Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?

Нерабочий месяц и запрет на деятельность тысяч предприятий сферы торговли и услуг приведет к банкротствам, безработице и падению доходов. Эксперты предрекают гибель для 80% предприятий малого и среднего бизнеса в России.

Восстановить спрос и покупательскую активность после месяца простоя будет сложно, поскольку ограничения на социальную активность — кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес — вряд ли будут сняты с мая в полной мере. Это повлечет падение доходов и рост безработицы в апреле, так как малому бизнесу вряд ли удастся выжить при таком сильном падении спроса.

В итоге каникулы длиной в месяц, вероятнее всего, приведут к закрытию 3 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, а также микробизнеса, потерять работу могут миллионы человек, приводит «Газета.ру» прогнозы главы аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Рестораны на «карантине»

Одной из самых пострадавших от внезапного «карантина» оказалась сфера общепита: кафе, ресторанам, столовым запрещено принимать посетителей. Доля услуг по доставке порой настолько мала, что не может обеспечить зарплату сотрудникам, а некоторые профессии стали просто не нужны.

Так, владелица винного ресторана «Библиотека» и хинкальной «Рэсторани» в Новосибирске Наталья Ильина рассказала, что меры вынужденной изоляции сделали ненужной профессию официанта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Средний класс в России вымрет за ненадобностью?

«У нас "отвалилась" профессия официанта и я не знаю никаких волшебных способов, чтобы она продолжала существовать. Только дать другую работу этим людям, если они согласны. Кто-то из сотрудников у нас согласился, кто-то не согласился. Это их право. Сейчас мы работаем исключительно на доставку», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Доля доставки в некоторых заведениях выросла почти в два раза, сообщил совладелец сети ресторанов «Аджикинежаль», Drovamuka, МясoRoob Олег Ионко. Это дает определенные надежды на сохранение коллектива и качества работы.

«Если не платить ничего кроме зарплаты и сырья, то при таких цифрах мы апрель проедем. Если карантин продлиться дальше, то уже вопрос стоит в том, будут ли у людей деньги, когда это все кончится?» — сказал он.

А вот Даниил Прицкау, совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль и Бутыль» сообщил, что их заведения полностью остановили работу: «Рестораны у нас событийные, доставка дала процент от оборота, который даже не позволил платить занятым зарплату. Сейчас пытаемся понять, когда ситуация достигнет некого дна, чтобы какие-то действия предпринимать».

«Отрасль переобуется»

Все владельцы кафе и ресторанов согласились, что меры поддержки им нужны. Актуально было бы решить вопросы с самыми затратными частями — фонд оплаты труда и налоги на него, а также арендные платежи. Но отсрочки вряд ли дадут нужный эффект, предприниматели просто обзаведутся новыми долгами.

«Выйти с долгами по арендным платежам и по налогам, чтобы попасть на рынок, который и так просядет. Для многих предприятий нереальная задача выжить после этого», — считает Прицкау.

Многие малые кафе и бары просто не откроются после карантина, добавил он. И чем дольше будет карантин, тем больше предприятий из него не выйдет. Еще один важный фактор, играющие не в пользу рестораторов — изменение привычек людей, когда потребитель приучится есть дома, считает Ионко.

«Я думаю, что это сравнимо с тяжелейшими кризисами прошлых периодов. Рынок упадет на 30-35%, и уже там сильные компании ужмутся, слабых просто выдавят. Но появятся новые, зайдут на пустые площадки. Отрасль переобуется и в каком-то формате продолжит работать», — считает совладелец ресторанов

Идеальный шторм

Не менее 90% предпринимателей в России почувствовали на себе все «прелести» самоизоляции и запретов. Это отрасли, полностью остановившие работу, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов.

«Это очень тяжелая история в нашем новом кризисе, который мы не проходили никогда. Это идеальный шторм. Все об этом сказали. То что произошло с эпидемией, наложилось на падение цен на нефть», — отметил Титов.

Раньше за падением цен на черное золото следовало снижение курса рубля, это влекло за собой снижение покупательской способности. Но через некоторое время все восстанавливалось. Кроме того, в предыдущие кризисные моменты падение рубля стимулировало экспорт. Сейчас экспорт перекрыт: закрыты Европейские рынки, а азиатские только начали открываться.

По данным статистки, в 2019 году нефтяной сектор занял 14% в ВВП России, 12% — торговля, 11% — сектор переработки. Сейчас нефтяной сектор может потерять треть доходов, 50% торговых предприятий не работает, перерабатывающий сектор почти полностью остановился.

«Власть сегодня не дала сценария развития событий. Бизнес не знает, как поступать, денег на зарплаты у них нет», — добавил он.

Согласно опросам, почти половина предприятий перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплат, свыше 20% компаний сократили заработную плату, увольнение начали 16% компаний, 30% компаний думают об этом. Еще 30% заставили работников взять отпуск за свой счет.

Но взять отпуск за свой счет сотрудник может только по своему желанию. В противном случае работодателя могут оштрафовать. Если он не будет выплачивать заработную плату в течение двух-трех месяцев, то может попасть под уголовною статью. То есть бизнес в России оказался между двух огней. Ему запрещают работать, но заставляют платить заработную плату, даже если денег на нее нет.

Есть ли способ выжить?

Сильнее всего это ощутили малые предприятия в регионах. Бизнес-омбудсмен Забайкальского края Виктория Бессонова заметила, что в регионе работает 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, там трудится свыше 65 тысяч человек. В связи с последними событиями количество рабочих мест сократилось на 7%. Бизнес не может выплатить зарплату в отсутствии дохода.

Во многих населенных пунктах бизнес — не способ извлечения прибыли, а способ для выживания. Другой работы просто нет. Иного источника дохода нет, но при этом есть кредиты, коммунальные платежи, аренда, ипотеки, добавила она.

«К нам обращаются мамы предприниматели, открывшие свой обувной магазин, танцевальные студии. Спрашивают — у меня двое детей, я единственный кормилец в семье, а еще у меня один-два работника. Как мне жить? На что? И хочу подчеркнуть, что многие работодатели дорожат своим коллективном, не хотят никого увольнять», — резюмировала Бессонова.

Правительства регионов, в зависимости от эпидемиологической ситуации, рассматривают возможность разрешить работать некоторым отраслям. В республике Алтай, например, разрешил работать салонам красоты, соляриям, зубным кабинетам, ремонтным мастерским и ряду других учреждений.



В Бурятии составили довольно большой список: туда вошли авторемонтные мастерские, табачные киоски, кабинеты адвокатов, строительные и дорожно-ремонтные организации, типографии и другие.

В Новосибирской разрешили работать промышленным и стройкомпаниям и предприятия обеспечивающие жизнедеятельность города, а также предприятиям растениеводства, животноводства и сельского хозяйства. Организациям, занимающимися продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовым отделениям и компаниям сферы телекоммуникаций, предприятиям по ремонту компьютеров и бытовой техники, клининговым компаниям, а также парикмахерским и салонам красоты, предприятиям химчистки и стирки. С 13 апреля откроются предприятия сферы красоты.

Регионам приходится разрешать работу предприятиям на свой страх и риск, в противном случае грозит социально-экономическая катастрофа, считает основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров.

По его прогнозам, если прекратить режим изоляции сейчас полностью и начать работать во всех сферах, то половина безработных найдет место достаточно быстро, а вторая половина будет искать продолжительное время.

«Если эти меры затянутся, и мы уйдем на майские праздники или вообще до конца июня, то 20–25 миллионов человек у нас окажется без работы. Малый бизнес к концу апреля умрет на 80%», – считает Захаров.