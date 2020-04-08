Без прав и техосмотра: что в изоляции могут автомобилисты

Режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса продолжается в России, но уже начались послабления. Как они сказались на автомобилистах: можно ли обменять водительское удостоверение и починить машину?

Замена прав

ГИБДД продолжает выдавать и обменивать водительские удостоверения, но только по предварительной записи на портале Госуслуги.

Однако автомобилисты столкнулись с другой проблемой — при обмене прав нужна медицинская справка, а проведение периодических медицинских осмотров приостановлено во время действующего сейчас режима самоизоляции.

Нахождение за рулем авто без водительского удостоверения влечет серьезные санкции — административный штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, кроме того, транспортное средство задерживается.

Федерация автовладельцев России еще 1 апреля обратилась к председателю правительства России с предложением об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений на полгода. Ответа пока нет.

По мнению ответственного секретаря Авто-Мото Ассоциации Алексея Носова, статистически таких случаев будет немного, а водителей, которые попадутся ГИБДД, все же ждет штраф и вопрос, зачем надо было нарушать самоизоляцию.

Регистрация машины

Записываться на регистрацию машины тоже следует через Госуслуги. В обычное время поставить машину на учет нужно в течение десяти дней с момента покупки, иначе — штраф 1,5–2 тысячи рублей.

Однако ГИБДД на период эпидемиологических мероприятий не будет штрафовать автовладельцев за нарушение сроков регистрации транспортных средств.

Но послабление касается только тех, кто купил транспортное средство в период перехода на особый режим работы. Если машину приобретали давно и почему-то до сих пор не зарегистрировали, избежать наказания не получится.

Временная отмена техосмотра

Центробанк разрешил продавать ОСАГО без диагностической карты, «если проведение техосмотра транспортного средства невозможно из-за закрытия пунктов осмотра транспортных средств».

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Решение временное, будет действовать во время ограничительных мер по коронавирусу. После снятия спецрежимов автомобилистам дадут месяц для прохождения техосмотра.

Но понадобится это не всем. Госдума изменила сроки прохождения техосмотра. Теперь новые авто будут проходить техосмотр через четыре года после покупки. Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, должны проходить техосмотр каждые два года, а машины старше десяти лет — ежегодно.

Работа автосервисов

Многие регионы официально разрешили работать автосервисам с 6 апреля.

Например, Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области включило автомобильные запчасти (включая смазочные материалы, покрышки, камеры, шины) в список товаров первой необходимости, что позволило функционировать автобизнесу в условиях самоизоляции.

Администрация Владимирской области прописала обязательные условия для работы: нанесение специальной разметки, чтобы дистанция между людьми была не менее 1,5 метра, наличие антисептиков и ультрафиолетовых облучателей, персонал и посетители должны носить средства индивидуальной защиты.

«Некоторые СТО работали и на прошлой неделе. Ни один автосервис не является доходной структурой, 50-70% от стоимости услуги уходит механику, поэтому и продолжали деятельность на свой страх и риск», — прокомментировал Носов.