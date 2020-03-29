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ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 80 тысяч автомобилей в России объявлены в розыск, причина — их владельцы умерли, а на машинах ездят другие люди, сообщила ГИБДД.

Эти машины, скорее всего, были приобретены по доверенности, но покупатели не регистрировали авто на себя, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ГИБДД. В настоящее время регистрация в отношении этих машин прекращена.

При остановке такого автомобиля инспектор изымет госрегзнаки и СТС (для последующего уничтожения), а машина отправится на штрафстоянку.

Водителя оштрафуют по по статье 12.1 КоАП за управление транспортным средством, «не зарегистрированным в установленном порядке» (500–800 рублей за первое нарушение, 5 тысяч рублей или лишение прав — за повторное).

Также оформляются штрафы за управление авто без ОСАГО, так как в случае смерти страхователя или собственника ТС договор ОСАГО автоматически прекращается.

ГИБДД поручила региональным управлениям провести в марте-апреле мероприятия по выявлению и остановке машин с прекращенным учетом.

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