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Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: zzzack / Attribution License
Курс рубля сможет нащупать почву под ногами в случае стабилизации нефтяного рынка и улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Но пока два этих фактора остаются неопределенными и поэтому, уверены эксперты, доллар продолжит оказывать давление.

Конец марта выдался кошмарным для российской валюты. На фоне обвала нефтяных котировок она проседала все ниже и ниже. Реальными стали казаться прогнозы о курсе в 100 рублей за доллар. И тут неожиданно появились новости о реанимации сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи, а значит и стабилизацию цен на нефть.

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Нефть стала стремительно расти в цене, укрепляя позиции российской валюты. Но пока эксперты расходятся во мнении — может ли укрепиться эта тенденция и остановиться курс доллара. Все зависит от того, сумеют ли договориться нефтедобывающие страны — Саудовская Аравия и Россия.

Главный аналитик «Альфа-Банка» Елизавета Наумова считает, что саудиты готовы снизить добычу в ответ на аналогичные действия других стран. «Поэтому есть надежда, что Москва и Эр-Рияд все-таки смогут договориться об ограничении добычи на встрече ОПЕК +, что позволит рублю немного выбраться из ямы», — приводит «Эксперт» слова аналитика.

С ее мнением солидарны аналитики банка «Санкт-Петербург»: «Мы предполагаем, что возможные перспективы разрешения кризиса рынка "черного золота" позволяют смотреть на нацвалюту с осторожным оптимизмом». Если этот сценарий подтвердится, можно в ближайшей перспективе ожидать укрепления курса рубля ниже отметки 77.

В ожидании сделки

Но против этой позиции играют фундаментальные факторы. Из-за резкого сокращения потребления нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, авиакеросина) образовался их избыток на рынке, снизилась потребность в сырье. Если ранее в мире потреблялось около 100 миллионов баррелей нефти в сутки, то с началом пандемии коронавируса этот показатель упал до 90-80 миллионов баррелей.

Чтобы частично нивелировать падение, крупнейшим производителям, включая США, нужно договориться о снижении производства хотя бы на 10 миллионов баррелей.

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Аналитик «Альфа-Капитала» Артем Копылов уверен, что из-за пандемии в ближайшее время не стоит ожидать восстановления спроса на энергоресурсы. «Но для возвращения к уровням 60 долларов за баррель и выше необходимо поддерживать устойчивый спрос на сырье, а здесь сохраняются существенные риски, так как пик эпидемии еще не пройден», — цитирует эксперта «Российская газета».

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, рубль делает ставку на исход встречи ОПЕК+, которая может состояться в ближайшее время с новыми участниками — США, Мексикой и Канадой. И важно, чтобы она завершилась с позитивным результатом.

Помимо саммита ОПЕК+ сейчас больше нет значимых макроэкономических событий. Поэтому договоренность об ограничении добычи нефти даст импульс к укреплению позиций рубля, поддерживаемому сейчас Центробанком продажами иностранной валюты. В итоге курс евро может опуститься до 81,50 рубля, доллара — до 75 рублей, заключил Коган.

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