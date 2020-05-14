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Платить телефоном: как работает технология NFC?

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © Yal33
Наверняка каждый видел технологию NFC в действии — человек в магазине вместо банковской карты достает телефон и прикладывает к терминалу, расплачиваясь за покупку. Еще недавно такую функцию получали только флагманские смартфоны, сейчас ее имеют и бюджетные аппараты. Как работают бесконтактные платежи и насколько технология безопасна?
NFC расшифровывается как «Near field communication» (ближняя бесконтактная связь). Технология появилась в 2004 году и поддерживает беспроводную передачу данных на расстоянии не более 10 сантиметров. В основе — встроенный стандарт бесконтактных карт ISO 14443.

Что умеет NFC

С помощью NFC можно не только эмулировать банковские карты для систем бесконтактной оплаты Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Такой чип способен «притвориться» электронным пропуском, проездным билетом, ключом. Фактически, смартфон с NFC в случае необходимости заменяет банковскую карту, проездной, пропуск — все в одном корпусе.

Фото: © Sibnet.ru

Наиболее часто использование — бесконтактные платежи с банковских карт, зарегистрированных в приложении, и хранение клубных и скидочных карт, имеющих коды для считывания.

Как работает NFC

Связь в NFC поддерживается посредством индукции магнитного поля. Два устройства имеют рамочные антенны. Как только они сближаются, формируется трансформатор с воздушным сердечником, устройства начинают обмениваться зашифрованными данными на частоте 13,56 МГц.

Чип NFC обычно встраивают в смартфоны, также их можно встретить в «умных» часах, планшетах и других мобильных устройствах. Поддержка технологии обязательно отражается в паспорте гаджета, поэтому если пользователю нужна функция бесконтактной оплаты, достаточно внимательно изучить спецификацию аппарата при покупке.

#Торговля
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NFC может работать в двух режимах. В пассивном режиме достаточно, чтобы энергия была только у одного устройства, второе получит все необходимое от первого. В активном режиме оба устройства взаимодействуют путем поочередного создания своих собственных полей, они энергонезависимы друг от друга.

Пассивные устройства NFC не умеют обрабатывать информацию, однако способны отправлять информацию на другие NFC-устройства. Часто такие компактные метки используют на товарах в магазине для отслеживания, их также размещают на стенах — в качестве рекламы. Стоит поднести смартфон к такой метке, гаджет считает всю зашифрованную информацию.

Как NFC передает данные

Соединение по стандарту NFC имеет очень низкую скорость, по нему можно передавать исключительно служебную информацию, если требуется трансфер объемных данных, NFC используется только для установления контакта между устройствами, далее файлы передаются по Bluetooth или Wi-Fi.

Все данные в таком канале зашифрованы. Они могут иметь два вида кодирования. Если активное устройство передает данные со скоростью не более 106 кбод (фактически это количество бит, переданное в секунду), тогда используется MFM-кодирование со 100%-й модуляцией. Если данных больше, используется манчестерское кодирование с коэффициентом модуляции 10 %.

Отправлять данные можно со скоростью 106, 212 или 424 килобит в секунду. Во всех случаях данные достаточно надежно защищены. Важно, что устройства NFC в состоянии одновременно и получать, и передавать данные. Поэтому они могут контролировать радиочастотное поле и обнаруживать противоречия, если полученный сигнал не соответствует исходному и пытается «вклиниться» в передачу

#Интернет
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Плюсом NFC является мгновенная установка соединения — из-за использования индуктивной связи она занимает менее одной десятой секунды. Так как максимальное расстояние для такого соединения всего 10 сантиметров, злоумышленнику очень тяжело вклиниться в такой канал. Теоретически это возможно, но на практике мошенничество с NFC фиксируется крайне редко.

Кроме этого, платежи с использованием NFC обычно требуют дополнительного подтверждения от пользователя. Для запуска технологии требуется разблокировать телефон — если он просто лежит в кармане, попытка несанкционированного доступа гарантированно провалиться.

Подведем итоги. NFC становится все более доступным для владельцев самых разнообразных мобильных устройств. Если смартфон или «умные» часы поддерживают технологию, его пользователи могут «записать» на аппарат свои банковские карты, проездные, электронные пропуска. На сегодня это самый удобный способ бесконтактных платежей. 

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Технологии #Гаджеты #Софт #Потребитель
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